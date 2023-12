Patentstreit: Kein Verkauf von Apple Watches mehr in den USA

Apple darf wegen eines Patentstreits bestimmte elektronische Armbanduhren nicht mehr in den USA verkaufen. Weil die US-Regierung auf ein Veto gegen eine entsprechende Entscheidung der Handelsbehörde International Trade Commission (ITC) verzichtete, trat das Verbot des Imports und des Verkaufs der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 am Dienstag in Kraft. Das teilte das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai mit. Das Büro von US-Präsident Joe Biden bekräftigte, dass eine entsprechende Entscheidung der ITC vom Oktober nicht rückgängig gemacht werde.

Apple will Verbot vor Gericht anfechten

Hintergrund sind Vorwürfe des US-Medizintechnologie-Unternehmens Masimo, Apple verletze mit Funktionen der Uhrenmodelle zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut Masimo-Patente. Apple widersprach dieser Darstellung und kündigte an, sich mit allen Mitteln gegen das Verbot zu wehren. Man fechte die Entscheidung bei dem für die Hauptstadt Washington zuständigen Berufungsgericht an.

Ende 2022 hatte Apple selbst zwei Beschwerden gegen Masimo bei der ITC eingereicht – mit dem Vorwurf, die Smartwatch-Technologie von Apple abgekupfert zu haben.

Watches bei Amazon oder Walmart noch erhältlich

Apple hatte den Vertrieb der betroffenen Modelle bereits in der vergangenen Woche gestoppt. Bei Händlern wie Amazon oder Walmart waren die Smartwatches jedoch am Dienstag weiterhin erhältlich, vermutlich handelt es sich dabei um bereits eingeführte Bestände. Apple selbst verkauft in den USA weiter sein Modell Watch SE, das keinen Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut hat.

Branchenexperten zufolge könnte durch das Berufungsverfahren etwa ein Jahr bis zu einer endgültigen Entscheidung vergehen. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat die Entscheidung keinen Einfluss.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP.