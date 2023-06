Neues Montagewerk: BMW bezieht erste Büros im Gäuboden

Im Vorgriff auf den geplanten Bau eines neuen Batteriemontagewerks im Gäuboden hat BMW jetzt erste Büros in den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach im Landkreis Straubing-Bogen bezogen. In dieser Woche sind in beiden Kommunen die entsprechenden Gewerbeanmeldungen erfolgt, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte.

BMW schickt zehnköpfige Vorhut

BMW will ab dem Jahr 2024 auf zunächst 60 Hektar ein Montagewerk für Hochvoltbatterien errichten. Ein Vorauskommando von Planern und Projektentwicklern nimmt seine Arbeit aber jetzt schon vor Ort auf. Bis Ende des Jahres soll das Team in den neuen Büros in Straßkirchen und Irlbach nach BMW-Angaben auf rund zehn Köpfe anwachsen.

Viele Mitarbeiter von anderen Standorten

In dem neuen Montagewerk sollen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts zunächst rund 1.600 Beschäftigte arbeiten. Allerdings sind das nur zu rund einem Viertel neue Jobs. Etwa 70 Prozent der Belegschaft wird aus bestehenden bayerischen BMW-Standorten in die neue Fabrik wechseln. Langfristig sollen in dem Batteriemontagewerk laut BMW bis zu 3.000 Menschen arbeiten. Der Bau der Fabrik ist in der Region umstritten. Bereits zu Beginn des Jahres hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das Projekt verhindern will.