BMW verspricht langfristig 3.000 Jobs in neuem Montagewerk

Direkt an der Bundesstraße 8 soll im Landkreis Straubing-Bogen auf rund 60 Hektar Fläche ein neues BMW-Montagewerk entstehen. Dort werden dann pro Jahr bis zu 330.000 Hochvoltbatterien für die Werke des Automobilherstellers in München und Regensburg produziert. Ab 2026 will BMW die Batteriefabrik dann in einem zweiten Bauabschnitt um noch einmal 45 Hektar erweitern und so die Produktionskapazität verdoppeln.

In dem Montagewerk sollen nach BMW-Planungen zunächst rund 1.600 Menschen arbeiten, von denen aber etwa 70 Prozent aus anderen BMW-Standorten nach Straßkirchen wechseln werden. Nach der Werkserweiterung soll sich die Mitarbeiterzahl in Straßkirchen bis zum Jahr 2031 etwa verdoppeln.

Prognose: Alle zweieinhalb Minuten fährt ein Lkw

In dem Bebauungsplan, der seit Dienstag öffentlich ausliegt, wird auch die zu erwartende Verkehrsbelastung durch das Montagewerk für den Raum Straßkirchen prognostiziert. Danach gehen die Planer von täglich 310 Lkw aus, die das Werk anfahren. Rein rechnerisch bedeutet das: alle zweieinhalb Minuten kommt ein Lkw an oder fährt einer weg. Nach der Erweiterung des Montagewerks würde sich der Lkw-Verkehr voraussichtlich verdoppeln.

Auch die künftigen Mitarbeiter sorgen für Verkehr: Die Prognose geht von täglich zusätzlich 1.500 Pkw aus. Auch hier soll sich das Verkehrsaufkommen nach der Werkserweiterung in etwa verdoppeln.

Bebauungsplan liegt bis Anfang Juli aus

Der Bebauungsplan für das Batteriemontagewerk von BMW liegt bis Anfang Juli öffentlich und im Internet aus. In dieser Zeit können Anwohner und Betroffene Anregungen oder Bedenken zu dem Projekt vorbringen. Mit dem Bau der Fabrik will BMW schon im kommenden Jahr beginnen.