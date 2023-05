Geplantes BMW-Werk: Raumordnungsverfahren kommt

Die Regierung von Niederbayern startet ein Raumordnungsverfahren zum geplanten BMW-Werk in Straßkirchen und Irlbach im Landkreis Straubing-Bogen. Das teilte die Regierung von Niederbayern am Mittwoch mit.

Bauvorhaben werde sich auf drei Landkreise auswirken

Das BMW-Werk werde demnach die räumliche Entwicklung in den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Dingolfing-Landau überörtlich beeinflussen und erfordere deshalb eine landesplanerische Beurteilung.

Dies sei durch das Bauleitverfahren deutlich geworden, das zuvor durchgeführt worden war. Die Regierung von Niederbayern als höhere Landesplanungsbehörde muss nun prüfen, wie sich das Bauvorhaben der BMW Group auf Wirtschaft, Siedlungen, Verkehr, Natur und Landschaft in der betroffenen Region auswirkt.

Als Maßstäbe dienen hierbei laut Regierung von Niederbayern das Bayerische Landesplanungsgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayerns und der Regionalplan Donau-Wald.

3.000 Arbeitsplätze sollen im Montagewerk entstehen

BMW will in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen auf rund 60 Hektar Gäuboden ein Montagewerk für Hochvoltbatterien errichten. Ab 2026 soll das Werk in einem neuen Bauabschnitt um 45 Hektar erweitert werden. Mit dem Bau des Werks möchte der Autobauer bereits 2024 beginnen. Erst am Dienstag wurde der Bebauungsplan für das Werk öffentlich gemacht. Daraus geht hervor, dass BMW am geplanten Montagewerk 3.000 langfristig neue Arbeitsplätze schaffen will.

Außerdem sind konkrete Zahlen zum erwarteten Verkehrsaufkommen publik geworden: Demnach werden täglich rund 310 Lkw das Werk anfahren. Zudem wird mit der An- und Abfahrt von rund 1.500 Pkw pro Tag durch Beschäftigte gerechnet.