Kind und Hund im Auto eingesperrt - Feuerwehr muss helfen

In München hat eine Frau die Feuerwehr verständigt, weil sie ihr 15 Monate altes Kind und ihren Hund versehentlich im Auto eingesperrt hatte. Die Mutter hatte den Sohn und das Tier am Mittwochvormittag in den Wagen gesetzt, um loszufahren. Doch dann waren auf einmal alle Türen verriegelt, die Frau stand noch draußen und der Schlüssel lag im Auto.

Tür der Wohnung musste geöffnet werden

Um an den Zweitschlüssel zu gelangen, musste die alarmierte Feuerwehr versuchen, die Tür zu den Wohnräumen der Frau zu öffnen. Nachdem das gelungen war, konnte der Ersatzschlüssel gesucht und das Auto schließlich geöffnet werden, berichteten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr warnte in diesem Zusammenhang noch einmal davor, Kinder oder Hunde allein im Auto zu lassen. "Durch Sonneneinstrahlung können sich im Fahrzeuginneren sehr schnell lebensgefährliche Temperaturen entwickeln. Im Notfall rufen Sie den Notruf 112."