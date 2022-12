Menschen in Not: Ein Regensburger Original und sein Hilfsprojekt

In Regensburg kennt ihn fast jeder: Arno Birkenfelder ist ein Oberpfälzer Original. Sein Markenzeichen: Die Latzhose. Und er hat ein Herz für Menschen, denen es nicht so gut geht. Für sie stellt er jede Menge auf die Beine.

Der gelernte Autospengler und zweifache Vater hat sein Leben lang hart gearbeitet – als Händler von Alteisen und Antiquitäten sowie mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen. Jetzt will der 57-Jährige etwas zurückgeben. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Monika Hölzl gründete Arno vor vier Jahren den Verein "Rengschburger Herzen", der sich über Geld- und Sachspenden finanziert. Alles ehrenamtlich neben der Arbeit.

"Es fühlt sich super gut an, wenn man Freude schenken kann, anderen helfen kann. Es ist halt eine Herzensgeschichte von mir." Arno Birkenfelder, Rengschburger Herzen e.V.

Eine neue Hilfslieferung kommt an. Freunde von Arno aus Mallersdorf in der Oberpfalz haben einen ganzen Bus voller Sachspenden und Lebensmittel mitgebracht – sie werden auf der großen Weihnachtsfeier an Bedürftige verschenkt. "Wir haben so viele Leute kennengelernt, wir sind eine Familie geworden. Das Miteinander gibt einfach wahnsinnig viel zurück", sagt Monika Hölzl.

Alle 14 Tage verteilen die "Rengschburger Herzen" Lebensmittel. Die werden bei den derzeit steigenden Preisen am dringendsten gebraucht. Außerdem betreibt Arno einen kostenlosen Flohmarkt mit Kleidern und Haushaltswaren. "Es gibt so viele arme Leute. Normalerweise darf das in Deutschland gar nicht sein, dass wir Kinder haben die hungern müssen", findet Arno. "Mag ich halt nicht, also müssen wir was dafür tun."

Regelmäßig bringt Arno die Spenden auch direkt zu den Bedürftigen. Die Konradsiedlung, der Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist, war früher das Armenviertel von Regensburg. Noch heute ist dort das städtische Obdachlosenheim. Als Kind spielte Arno mit Obdachlosen Fußball – er kennt keine Berührungsängste.

Seniorencafé mit Kuchenspende – gegen die Einsamkeit

Arno will die Menschen vom Rand der Gesellschaft wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Ganz besonders liegen ihm ältere Menschen am Herzen. Für sie hat Arno extra ein Seniorencafé eröffnet. Dort können sie sich zweimal die Woche treffen und kostenlos Kuchen essen. Diesen spendet eine Regensburger Konditorei.

Jahrelang hat Arno seine Mutter im Pflegeheim besucht. Dabei merkte er, wie einsam viele ältere Menschen sind. "Da habe ich das mitgekriegt, dass die Leute niemanden haben. Das ist ganz traurig. Deswegen war ich immer der Entertainer da drinnen in den Altenheimen und habe geschaut, dass die Leute auch mit da sitzen."

Fahrradwerkstatt: Arbeitsplätze schaffen und Freude machen

Auch eine Fahrradwerkstatt haben die "Rengschburger Herzen" gegründet. Damit schaffen sie auch Arbeitsplätze. Enrico Wagner schraubt hier 30 Stunden die Woche. "Weil es mir selber schon mal sehr schlecht ging", erklärt Enrico Wagner. "Ich bin seit zwei Jahren hier, und habe durch Zufall über Facebook von den 'Rengschburger Herzen' erfahren und finde es toll, dass es so vielfältig ist, dass in jede Richtung geholfen wird." Der 27-Jährige hat so eine neue Aufgabe gefunden.

Der dreijährige Dima ist mit seiner Mutter Ludmilla aus der Ukraine geflüchtet. Von der Fahrradwerkstatt bekommt er ein Kinderfahrrad geschenkt. "Die 'Rengschburger Herzen' helfen den ukrainischen Flüchtlingen am meisten. Spielzeug, Schuhe, Kleidung. Ich bin sehr dankbar dafür", sagt Mutter Ludmilla. Sie bekommt ein Damen-Fahrrad. Damit kann die Ingenieurin jetzt einfacher zum Sprachkurs fahren.

Weihnachtsfeier für Menschen in Not

Am Abend läuft der Countdown für die Weihnachtsfeier der "Rengschburger Herzen" im Jazzclub "Leerer Beutel". 300 Gäste sind eingeladen zu einem stimmungsvollen Abendessen und Auftritten prominenter Künstler. Alle können gemeinsam feiern.

"Mein größter Wunsch für Weihnachten ist, dass wir alle miteinander anpacken, dass viele mithelfen", sagt Arno Birkenfelder. "Weil ich hab so viel im Kopf, aber mir fehlt es in den Füßen." Doch dafür hat Arno sein großes Herz für Menschen in Not. Und den festen Plan, in Regensburg noch lange weiterzuhelfen.