Lufthansa lässt stillgelegte Airbus A380-Flieger wieder abheben

Ursprünglich hatte die Lufthansa-Flotte 14 Maschinen des Großraumfliegers A380. Sechs davon hat die Fluglinie an den Hersteller zurück verkauft. Bleiben acht. Die will die Lufthansa ab dem Sommer nächsten Jahres i Prinzip wieder in Betrieb nehmen. Sie prüfe noch, wie viele ihrer acht verfügbaren Maschinen wieder abheben sollen, erklärte die Fluggesellschaft.

Das beliebte Langstreckenflugzeug war ausgemustert worden und steht seit der Corona-Krise bei der Lufthansa an Standorten in Spanien und Frankreich am Boden. Grund für die Reaktivierung des zweistöckigen Flugzeugs sind neben der hohen Nachfrage nach Flügen auch Lieferprobleme bei neu bestellten Langstreckenflugzeugen des Airbus-Konkurrenten Boeing, der 777-9.

Lufthansa revidiert ihre Pläne

Die Lufthansa hatte schon vor der Corona-Krise den Verkauf einiger der Jumbos beschlossen, da diese mit ihren vier Triebwerken und hohem Kerosinverbrauch als unrentabel gelten. Wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise, von dem sich der Luftverkehr nur langsam erholt, sollte die A380-Flotte eigentlich gar nicht mehr in Betrieb gehen, so der aktuell wieder verworfene Plan.

Airbus beschloss Einstellung des Modells

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hatte vor rund drei Jahren beschlossen, den Bau des größten Passagierflugzeugs der Welt 2021 einzustellen. Airbus wollte einst 1.000 Maschinen produzieren. Letztlich wurden es aber nur 242, da sich auf der Langstrecke effizientere Flieger mit nur zwei Triebwerken durchsetzten. Zurzeit heben weltweit gut 100 ab. Etliche Airlines wollten sich aus Kostengründen von dem Jumbo, der bis zu 853 Sitzplätze unterbringt, trennen. Mittlerweile besinnen sich aber einige so wie die Lufthansa eines anderen.

Passagiere lieben den A380

Auch Singapur Airlines, Qantas, ANA aus Japan die koreanische Asiana Airlines wollen den Vierstrahler wieder einsetzen. Da es auf der Langstrecke noch nicht so viele wöchentliche Frequenzen gibt wie vor der Pandemie, lässt sich der A380 besser füllen. "Die Passagiere lieben dieses Flugzeug, und wir haben darin eine Menge Business-Class-Plätze - deshalb ist es gut für stark nachgefragte Routen", sagte Walter Cho, Chef von Korean Air Lines, kürzlich am Rande eines Branchentreffens in Doha/Katar. Korean Air will drei seiner zehn Maschinen bis Ende dieses Jahres wieder abheben lassen.

Überholung der Maschinen nach Corona-Pause kostet Zeit

Lufthansa braucht länger, um die fliegenden Kolosse aus dem Tiefschlaf zu holen. Die technische Überholung nach mehr als zwei Jahren Stillstand dauert. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte kürzlich, es gebe nur noch 14 Piloten mit der entsprechenden Fluglizenz. A350-Flugzeuglenker sollten umgeschult werden. In der aktuellen Malaise mit Flugstreichungen wegen Personalmangels kommt die A380 also noch nicht zur Hilfe. "Im Sommer 2023 erwarten wir dann rund um den Globus nicht nur ein deutlich verlässlicheres Luftverkehrssystem, sondern werden Sie auch wieder an Bord unserer Airbus A380 begrüßen dürfen", tröstete der Lufthansa-Vorstand die Kunden in einem Brief.

(Mit Agenturmaterial)