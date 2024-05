OpenAI stellt GPT-4o vor: Es sieht, es spricht, es singt

Eine Maschine, die klingt, wie ein Mensch

Bilder konnte ChatGPT zwar schon bisher erkennen und auch sprechen konnte GPT auch schon. Allerdings soll mit GPT-4o alles einfacher klappen und in Echtzeit. Während man bei der Sprachassistent-Funktion bisher jede Frage einzeln an ChatGPT geben und teils mehrere Sekunden auf eine Antwort warten musste, kann man mit der Maschine nun fast so sprechen, wie mit einem Menschen. ChatGPT spricht und hört gleichzeitig mit.

Man kann der KI dadurch sogar ins Wort fallen, wenn sie zu ausführlich antwortet oder etwas von sich gibt, das man gar nicht wissen möchte. Man kann ChatGPT zudem bitten, eine andere Stimme zu verwenden, euphorischer, dramatischer, deutlicher zu sprechen oder sogar zu singen. Sollte die Realität halten, was die OpenAI-Präsentation verspricht, dürften Sprach-Assistenten wie Amazons Alexa und Apples Siri bald sehr altbacken wirken.

GPT-4o auch für Gratis-Nutzer

Auch in anderen Disziplinen kann GPT-4o beeindruckende Fähigkeiten vorweisen. In der Präsentation half das Programm dabei, eine Gleichung zu lösen, die ein OpenAI-Mitarbeiter auf ein Papier geschrieben hatte. Es reichte, das Handy auf die das Blatt zu richten und GPT-4o gab Tipps für den Rechenweg. Was die Textarbeit angeht, so zeigt ein kurzer Test, dass die neue GPT-Version wesentlich schneller ist und sich genauer an bestimmte Promts hält.

GPT-4o soll zunächst einmal nur ChatGPT-Plus-Kunden offenstehen. Später soll GPT-4o aber auch für Nutzer verfügbar sein, die die kostenlose Version verwenden, allerdings mit einem Limit für ausgetauschte Nachrichten. Außerdem kündigte OpenAI eine Desktop-App für ChatGPT an. Diese soll erst einmal für MacOS verfügbar sein, eine Windows-Version wird im Laufe des Jahres folgen.

