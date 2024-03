Inflation: Februar mit geringsten Teuerungsraten seit 2021

Nach drei angespannten Jahren, scheint die Inflationswelle in Deutschland abzuebben. Das legen jedenfalls die aktuellen Februarzahlen des Statistischen Bundesamts nahe: Energie kostet im Februar weniger als ein Jahr zuvor, und auch die Lebensmittelpreise steigen nicht mehr so schnell an.

Insgesamt haben sich die Inflationsraten in Deutschland im Februar auf den niedrigsten Wert seit Sommer 2021 abgeschwächt: Sie lagen um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Damals waren es 2,4 Prozent.