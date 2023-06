Steigende Preise: "Gierflation" in der Gastronomie?

Brauereileiter: Kein Gastwirt oder Brauer lebt vom Draufzahlen

Auch wenn die Kunden teilweise "jammern", sagt er: "Wir versuchen, die Preise weiterzugeben, es lebt kein Unternehmer, Gastwirt, Brauer vom Draufzahlen." Und so steigen die Preise fürs Bier, auch auf den bayerischen Volksfesten: nicht nur in Premiumlage München Innenstadt, sondern auch anderswo.

Bierpreise auf den Volksfesten: Auf dem Augsburger Stadtfest kostet die Maß Hasenbräu inzwischen 11,20, auf der Pfingstdult in Simbach ist die Maß um 60 Cent auf 10,80 Euro gestiegen. Und in Burghausen noch etwas mehr von 9,40 auf 10,10 Euro.

"Gierflation" in der Gastro?

Manch einer fragt sich, ob das Gastgewerbe die Situation nicht doch ausnutzt, um Gewinne kräftig zu steigern. Joachim Ragnitz vom ifo-Institut kommt zu dem Schluss, dass das für Unternehmen vor allem im Handel, Verkehr und Bau, aber eben auch für das Gastgewerbe gelte. Laut seinen Berechnungen haben "Unternehmen im Gastgewerbe und Verkehr ihre Preise deutlich stärker erhöht als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre" – also bei Preisen wie etwa der Energie.

Laut dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sei der Gastgewerbeumsatz allerdings immer noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau. Auch nach drei Verlustjahren in Folge hätten die heimischen Restaurants und Hotels immer noch nicht die Vorkrisenumsätze erreicht. Gegenüber dem ersten Quartal 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, ist der Gastgewerbeumsatz von Januar bis März real um 12,5 Prozent gesunken.

Umsätze erhöhen statt Preise

Dass die Verbraucher zurückhaltender konsumieren, spürt auch DEHOGA-Präsidentin in Bayern Angela Inselkammer. In Aying führt sie den Brauereigasthof "Hotel Aying". Noch kommen die Gäste, doch hier wie anderswo gibt es keine Gewissheiten mehr, sagt sie: "Alle haben so ein bisschen eingezogenen Kopf, und wissen nicht, wie geht‘s weiter, du hörst schlechte Wirtschaftsdaten, du hörst, dass die Menschen Probleme haben."

Steigende Kosten für Lebensmittel und Personal führten zu höheren Preisen in der Gastronomie und Hotellerie. Um den Kreislauf zu durchbrechen, sieht die bayerische DEHOGA-Präsidentin nur eine Möglichkeit: "Zwei Belegungen machen mittags, zwei Belegungen abends, dann können die Gäste halt nur noch zwei Stunden bleiben." So könnten Gastronomen mit dem gleichen Personal in Küche und Service einen höheren Umsatz erzielen.

Kleinere Portionen, höhere Preise, weniger Gäste

In der Branche gibt es noch andere Tricks, um den Umsatz zu erhöhen: Weniger ausschenken, wie etwa Bier in 0,4-Liter-Gläsern. Oder weniger auf den Teller legen und ein Schnitzel statt zwei servieren. Extras wie Ketchup oder Hafer-Milch müssen extra bezahlt werden.

Funktionieren wird all das nur, wenn das Restaurant so nachgefragt ist, dass die Kunden trotzdem kommen. Für Hoteliers und Gastronomie bleibt es eine Gratwanderung, steigende Preise weiterzugeben. Denn wird das Bier zu teuer, trinken es die Kunden am Ende doch lieber daheim.