Fehlende Abschlagszahlungen: Verbrauchern drohen Nachzahlungen

Verbraucher können Nachzahlungssumme selbst einschätzen

In welcher Höhe Betroffene jetzt mit Nachzahlungen rechnen müssen, hängt stark vom individuellen Verbrauch ab. Mit etwas Rechenarbeit können Verbraucher aber die drohende Nachzahlung einschätzen, so der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Dazu müssen zuerst die fehlenden Abschlagszahlungen zusammengerechnet werden.

Hinzu kommen die vom Versorger angekündigten Preissteigerungen. Bei diesen wiederum muss der Verbraucher in seiner Rechnung die Preisbremse berücksichtigen. Das Ergebnis liefert einen ersten Überblick darüber, was an Nachzahlungen kommen könnte. Das funktioniert bei Erdgas genauso wie bei Strom.

Stadtwerke München gehen von geringen Nachzahlungen aus

Die Stadtwerke München versuchen ihre Kunden aber zu beruhigen. Es lägen momentan keine Häufungen von Nachzahlungen vor. 65 Prozent der nachgeforderten Beträge lägen unter 100 Euro. In welcher Höhe die Nachzahlungen aber für die verbleibenden 35 Prozent der Kunden sind, lässt der Energieversorger offen.

Wer mit der nachzuzahlenden Summe nicht zurechtkomme, könne sich aber an die Stadtwerke wenden. Es würden dann individuelle Lösungen gefunden, so die Pressestelle.

Rechtliches Vorgehen gegen Nachzahlungen nicht möglich

Rechtlich können sich Verbraucher gegen Nachzahlungen nicht wehren, auch wenn sie dadurch entstanden sind, dass der Energieversorger nicht regelmäßig abgebucht hat. Kunden seien dazu verpflichtet, ihre Kontoauszüge monatlich durchzusehen und selbst zu überprüfen, ob Zahlungen rausgegangen sind oder nicht.

Gegebenenfalls müsse der Verbraucher die Beträge einzeln überweisen, um eventuell hohe Nachforderungen zu vermeiden, so die Verbraucherzentrale Bayern.