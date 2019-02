Faktenfuchs: Sind deutsche Autos in den USA billiger?

Wir haben bei den beiden bayerischen Autoherstellern BMW und Audi nachgefragt.

Mehrwertsteuer auf Autos variiert innerhalb der USA

Wegen unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze ist es nicht ganz einfach, die Preise von Automodellen in Deutschland und den USA zu vergleichen. Während in Deutschland für Autos eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent gilt, schwankt der Mehrwertsteuersatz, die sogenannte "Sales Tax", in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat. Audi rechnet im Schnitt mit 5,8 Prozent Sales Tax. Hinzu kommen sogenannte "Local Taxes", die von Kommune zu Kommune variieren. Im Schnitt beträgt die kombinierte Steuerrate aus bundesstaatlicher und kommunaler Mehrwertsteuer etwa 6,5 Prozent. (Eine Übersicht über die Sales-Tax-Sätze in den 50 US-Bundesstaaten liefert die NGO Tax Foundation).

Netto-Preise für Autos in den USA und Deutschland

Besser lassen sich die Nettolistenpreise zu vergleichen. Tendenziell sind Autos von BMW und Audi in den USA etwas günstiger. Wie groß die Unterschiede ausfallen, hängt vom jeweiligen Modell ab. Ein BMW330i, der im März auf den Markt kommt, kostet in den USA umgerechnet 37.408 Euro netto, in Deutschland sind es 37.605 Euro. Etwas größer sind die Unterschiede beim X5 xDrive40i, der in den USA 53.743 Euro netto kostet und hierzulande 59.412 Euro. In Deutschland kostet der X5 also rund zehn Prozent mehr. Allerdings ist ein 1:1-Vergleich schwierig, denn der Netto-Listenpreis wird von mehreren Faktoren beeinflusst, wie BMW-Pressesprecherin Emma Begley sagt:

"Natürlich spielen die marktüblichen Gegebenheiten und das jeweilige Preisniveau der Märkte eine wichtige Rolle, entscheidend ist außerdem die Ausstattung – denn Märkte konfigurieren ihre jeweilige ‘Basisausstattung’ je nach lokaler Nachfrage." Emma Begley, BMW-Pressesprecherin

Wegen niedrigerer Mehrwertsteuer sind deutsche Autos in den USA billiger

Audi sieht generell "keinen gravierenden Unterschied" zwischen den Netto-Listenpreisen in den USA und in Deutschland, wie Pressesprecherin Susanne Killian sagt. So kostet ein Audi A4 45 TFSI in Deutschland 36.848,73 Euro, in den USA 42.000 Dollar, was umgerechnet etwa 37.187 Euro entspricht (Stand 19.2.). Beim Netto-Preis ist das Fahrzeug in den USA also um 0,9 Prozent teurer als in Deutschland. Beim Brutto-Preis wendet sich das Blatt aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze: Wenn man mit 6,5 Prozent in den USA und in Deutschland mit den gesetzlich vorgeschriebenen 19 Prozent rechnet, kostet der A4 in den USA 39.604 Euro und in Deutschland 43.850 Euro, ist in den USA also um zehn Prozent günstiger.

Import eines in den USA gekauften Autos lohnt sich nicht

Wie groß der Preisunterschied ist, hängt immer auch vom aktuellen Wechselkurs ab. Zurzeit ist ein Dollar etwa 0,88 Euro wert. Je schwächer der Dollar ist, desto günstiger ist es, ein deutsches Auto in den USA zu kaufen. Allerdings nur in der Theorie, in der Praxis lohnt sich der Import eines in den USA erworbenen Fahrzeugs nach Deutschland meistens nicht. Zwar entfällt die Sales Tax für sofort exportierte Produkte, dafür fallen Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer an.

Im Detail funktioniert das so: Auf den Nettopreis werden die Überführungskosten addiert. Auf diese Summe, genannt Zollwert, wird der Zollsatz von 10 Prozent erhoben, auf die daraus resultierende Summe werden dann 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer fällig. "Dieser Satz entspricht der Mehrwertsteuer und wird erhoben, damit inländische Händler nicht benachteiligt werden", sagt André Lenz, Pressesprecher bei der Generalzolldirektion. Beim BMW X5, der netto in den USA etwa 5600 Euro günstiger ist als in Deutschland sähe die Rechnung so aus: