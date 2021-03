Erste Durchsuchungen im Fall "German Property Group"

Im mutmaßlichen Betrugsskandal rund um das Immobilienunternehmen German Property Group, ehemals Dolphin Trust, sind nun nach Recherchen von NDR, BR und SZ erstmals bundesweit sechs Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden.

Mehr als ein Jahr nachdem die erste Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft einging, nahmen sich Ermittler das Privathaus des Hauptbeschuldigten und ehemaligen Geschäftsführers, Charles Smethurst, in Niedersachsen vor. In Hannover und Langenhagen wurden nach Auskunft der Staatsanwaltschaft am gleichen Tag drei Büroräume durchsucht "die der Red Rock Gruppe zuzuordnen" sind.

Computer, Handys, Akten beschlagnahmt

Dahinter verbergen sich offenbar mehrere Firmen, die ursprünglich aus dem Umfeld von Charles Smethurst stammen. Polizei und Staatsanwaltschaft beschlagnahmten unter anderem drei Firmenserver und Clouddaten. Außerdem wurden Smartphones und Akten in 25 Umzugskartons sichergestellt.

Auch in Sachsen schlugen die Ermittler zu. Im Raum Dresden wurden die Büroräume und Privaträume eines Geschäftsführers durchsucht. Was hier genau beschlagnahmt wurde, ist bislang nicht bekannt. Smethursts Medienanwalt, Ben Irle, bestätigt die Hausdurchsuchung. Es sei dabei um die "bekannten gegenüber unserem Mandanten erhoben Vorwürfe" gegangen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Charles Smethurst wegen des Verdachts auf Anlagebetrug und Insolvenzverschleppung. Die Red Rock-Firmen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

BaFin schreitet ein

Am Freitag war bekannt geworden, dass auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) gegen eine Firma aus dem Umfeld von Charles Smethurst vorgegangen war. Einem früheren Red Rock-Unternehmen wurde ein unerlaubtes Einlagengeschäft untersagt. Dabei geht es offenbar um ein ähnliches Geschäftsmodell, wie es von der German Property Group und ihrem Vorläufer Dolphin Trust über Jahre betrieben worden war, ohne dass die BaFin sich dafür zuständig gesehen hatte.

Smethursts Anwalt Irle bestreitet allerdings, dass sein Mandant das Geschäftsmodell der German Property Group mit anderen Firmen "fortgeführt hat".