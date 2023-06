Wieder Warnstreiks im bayerischen Handel

Die Gewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen in Zentrallagern und Filialen auf. In einer ganzen Reihe von Firmen könnte so der Betrieb zu großen Teilen lahmgelegt werden.

Warnstreiks in Zentrallagern und Filialen

Aufgerufen werden die Beschäftigten von Amazon in Graben, der Zentrallager von Edeka in Kempten und Marktredwitz, dem Zentrallager von Lekkerland, der Zentrallager von Lidl in Anzing und Graben sowie von Rewe in Buttenheim und Eitting. Aufgerufen sind auch die Beschäftigten der Edeka-Filialen in Dillingen, Harburg, Monheim, München, Untergriesbach und Wemding, von Galeria Karstadt Kaufhof in Augsburg, von Hoffmann Supply Chain in München, H&M in Ansbach, Augsburg, Donauwörth, Erlangen, Fürth und Nürnberg, Ikea Gersthofen, Metro Neu-Ulm, Saturn in Friedberg und Augsburg, sowie von Selgros und Zara in Augsburg.

Arbeitsniederlegungen bereits seit Tagen

In einigen Betrieben gibt es bereits seit einigen Tagen Arbeitsniederlegungen. So gab es in den Edeka-Zentrallagern in Gochsheim, Marktredwitz sowie in Sachsen bei Ansbach in der vergangenen Woche bereits tagelange Warnstreiks. Ab 70 Prozent Streikbeteiligung kommt es laut Verdi zu erheblichen Störungen im Betriebsablauf. Diese Schwelle habe man laut Gewerkschaftsangaben überschritten. In den Tarifverhandlungen habe Verdi Edeka als den "Hauptbremser" ausgemacht.

Versorgungsengpässe in den kommenden Tagen möglich

Die Kunden könnten die Auswirkungen des heutigen Warnstreiks insbesondere in den Zentrallagern auch in den kommenden Tagen noch spüren. Denn die Gewerkschaft geht davon aus, dass es aufgrund der Streikaktionen in den kommenden Tagen zu Versorgungsengpässen in den Filialen kommen kann, wenn die Waren nicht wie geplant geliefert werden.

Dramatische Preissteigerungen belasteten die Beschäftigten

Nach wie vor nähmen die Arbeitgeber die Lage der Beschäftigten nicht ernst, erklärte Hubert Thiermeyer, der Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Einzelhandel. Die Preissteigerungen seien dramatisch, es drohe Altersarmut. Deshalb bliebe den Beschäftigten nur die Ausweitung ihrer Streikaktionen.

Kundgebung in Augsburg

Die Streikenden aus dem Landkreis Augsburg startet ihre Demonstration um 11 Uhr am Plärrer-Gelände, um 12 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Königsplatz geplant. Damit wollen die Streikenden ihren Forderungen Nachdruck verleihen.

Tarifverhandlungen bislang ergebnislos

Seit April finden eigenständige Tarifverhandlungen in Bayern für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel statt. Die Angebote der Arbeitgeberverbände bewegten sich laut Verdi zwischen drei und vier Prozent Entgelterhöhung im Jahr 2023. Die Angebote wurden zum Teil ergänzt um Inflationsausgleichsprämien. Für das zweite Jahr boten die Arbeitgeber nach Gewerkschaftsangaben Erhöhungen zwischen zwei und 2,4 Prozent. Alle Arbeitgeberangebote hatten eine Laufzeit von 24 Monaten.

Tarifverhandlungen gehen in die dritte Runde

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 04.07.2023 fortgesetzt. Die Tarifverhandlungen im bayerischen Groß- und Außenhandel gehen am 16.06.2023 und im genossenschaftlichen Großhandel am 10.07.2023 in die dritte Runde.