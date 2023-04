Eine der modernsten Bio-Mühlen Europas steht in Simbach am Inn

Die Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn wird mittlerweile in der vierten und fünften Generation von der Familie Priemeier geführt. Seit Ende der 70er Jahre ist die 1884 gegründete Mühle auf Bio spezialisiert. 2016 wurde sie durch die Jahrhundertflut weitgehend zerstört, nun aber mit neuesten Komponenten wiederaufgebaut.

"Wir behaupten definitiv, dass wir die modernste Bio-Mühle Europas haben. Wir hatten die einmalige Chance, eine niegelnagelneue Mühle von Grund auf zu konzipieren". Johann Priemeier, Seniorchef der Antersdorfer Mühle

Nachdem die alte Mühle genehmigungstechnisch am alten Standort nicht wiederaufgebaut werden konnte, hatte der Seniorchef erst überlegt, ob er aufhören soll. Aber sein Sohn und die ganze Familie überzeugten ihn, weiterzumachen.

Millionen für die neue Mühle

Also haben sie ein neues Grundstück gekauft und eine neue Mühle geplant, für einen zweistelligen Millionenbetrag. Spatenstich für das Großprojekt war im Mai 2020. Entstanden ist eine Hightech-Mühle: Sensoren überwachen Maschinen. Temperatur, Lagerung – alles ist theoretisch per Handy steuerbar.

Zweimal im Jahr wird die gesamte Mühle auf über 50 Grad hochgeheizt und so desinfiziert. Denn auf Chemie soll in der Bio-Mühle verzichtet werden. Auf lange Sicht soll die Mühle energieautark arbeiten.

Getreide aus der Region

Das Getreide kommt von rund 250 Biobauern aus der Region. Im Vollbetrieb können täglich allein bis zu 100 Tonnen Hafer verarbeitet werden. In der neuen Antersdorfer Mühle werden alle Getreidearten verarbeitet, die ein Bio-Landwirt in der mehrjährigen Fruchtfolge produziert: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Mais, Hirse, Buchweizen sowie Hülsenfrüchte. Vorrangig produziert werden Mehle und Flocken, die in Großgebinden abgefüllt, verpackt und ausgeliefert werden.

Abnehmer sind Hersteller von Bioprodukten. Mit seiner eigenen Marke beliefert Antersdorfer unter anderem Bio-Märkte in Deutschland und Österreich.

Betrieb weiter in Familienhand

Junior Johannes Priemeier ist jetzt einer der Geschäftsführer. "Dieser Wechsel vom wirklich klassischen, kleinen Handwerksbetrieb hin zum industriellen Handwerksbetrieb, das ist für mich auch eine große Aufgabe", sagt er über den neuen Betrieb.

Sein Vater setzt auf die Familie, so wie schon in der Vergangenheit. Dafür sei er tausendfach belohnt worden: "Ich habe in meinem Leben auch gelernt, dass, wenn es mal irgendwie ein bisschen schwieriger wird, einem nur die Familie bleibt", so Johann Priemeier.

Die Menschen aus der Region können sich die neue Bio-Mühle am Samstag beim Tag der offenen Tür mit Mühlenfest anschauen.