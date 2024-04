Drohende Pleite: Kitzinger Franken Guss in Schutzschirmverfahren

Die Franken Guss GmbH in Kitzingen will sich mithilfe eines Schutzschirmverfahrens neu aufstellen, schreibt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jan-Philipp Ramthun. Ziel sei es, die 650 Arbeitsplätze im Industrieunternehmen zu schützen und nach der Sanierung wieder nachhaltig am Markt zu bestehen.

Das entsprechende Verfahren sei am Donnerstag vom Amtsgericht in Würzburg bestätigt und beschlossen worden. Die Mitarbeiter erhalten während des drei Monate dauernden Verfahrens uneingeschränkt ihren Lohn, allerdings von der Agentur für Arbeit. Zunächst hatte die "Main-Post" berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Hintergrund: "Aufeinander folgende Mehrfachkrisen"

Die Restrukturierung des Unternehmens sei wegen "der seit mehreren Jahren aufeinander folgenden Mehrfachkrisen" nötig, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dazu gehörten Kostensteigerungen bei Material und Energie. Es sei nicht gelungen, die Kostensteigerungen in richtiger Höhe durchzusetzen und so eine ausreichende Eindeckung der Unternehmenskosten durch die Preise zu erzielen. Erschwerend dazugekommen sei der Einbruch beim Markt für Elektromobilität um rund 35 Prozent nach dem Wegfall der Kaufprämien, so das Unternehmen. Eine Erholung des Markts sei nicht absehbar.

Sanierung soll innerhalb weniger Monate abgeschlossen sein

In den kommenden Monaten möchte die Franken Guss GmbH & Co. KG in enger Abstimmung mit Interessensvertretern und Beratern die Probleme "nachhaltig beseitigen" und einen Restrukturierungsplan erarbeiten. Geplant sei es, die Sanierung innerhalb weniger Monate abzuschließen, so das Unternehmen.

Franken Guss in Kitzingen besteht sei mehr als 100 Jahren und hat sich auf Bauteile aus Eisen- und Aluminiumguss für Antriebe und Motoren, Fahrwerk und Lenkung spezialisiert. Darüber hinaus produziert die Gießerei auch Prototypen und Kleinstserien aus Aluminium auf einer Produktionsfläche von rund 54.000 Quadratmetern.