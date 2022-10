Die Ernährung der Zukunft – Was kommt auf den Tisch?

Die Form ist die gleiche, Farbe und Geruch auch – was Julian Hallet gerade in Fett anbrät, mutet an wie ganz normale Garnelen. Doch die sogenannten Shrymps sind ein rein pflanzliches Produkt. Sie basieren auf Algen und Sojabohnenproteinen. Gewürze und Agavendicksaft sorgen dafür, dass die Pseudo-Garnelen fast wie das Original aus der Tierwelt schmecken und riechen. Hallet wird sie später Testessern beim Münchner "Agri Food Demo Day" servieren. Für den Mitgründer von "Happy Ocean Foods" ist es die Gelegenheit, weitere Investoren für sein Start-up zu gewinnen.

Gründer sucht Investor

Organisiert wurde die Veranstaltung von EIT Food, einer Organisation, die von der EU mitfinanziert wird, und von der Technischen Universität München. Die unterstützt mit "UnternehmerTUM" schon seit 20 Jahren junge Gründerinnen und Gründer. Das Programm XPRENEURS Incubator greift zum Beispiel technologiebasierten Start-ups unter die Arme und hilft ihnen, Kapital zu gewinnen. Roman Werner ist Geschäftsführer des TUM Venture Labs und hofft, dass aus den Ideen der Gründer skalierbare Geschäftsmodelle werden. "Wenn es möglich ist, Alternativen zu tierischen Lebensmitteln zu entwickeln, die dann auch vom Kunden wahrgenommen und bezahlbar werden, haben wir einen sehr interessanten Markt in der Zukunft," sagt Werner.

Davon ist auch Adrian Friederich überzeugt. Der Investor arbeitet für Astanor, einen Kapitalfonds, der Unternehmen hilft, im großen Maßstab nachhaltig zu produzieren. Skalierungsprozesse mit neuen Zutaten wie Algen oder Pilzen habe es in der Form noch nicht gegeben, so Friederich. Deshalb sei es für die jungen Technologieanbieter häufig schwierig, die Finanzierung zu finden, um in großen Mengen zu produzieren. Sein Fonds sei am Markt, um diese Brücke zu schlagen und am Ende als Investor selbst davon zu profitieren.

Bananenschalen als Fleischersatz

Zum Beispiel von Ideen wie der von Carlos Contreras Romero. Der Chemieingenieur hat eine nachhaltige Alternative zu Pulled Pork entwickelt. Das sind kleine Fetzen aus Schweinefleisch, die gerne mit Barbecuesoße gegessen werden. Nur dass hier Bananenschalen statt Fleisch zum Einsatz kommen. Dass man die Schalen essen kann, hat der Unternehmer in seiner Heimat Venezuela erfahren. Die neu entwickelte "Pulled Banana" ist noch etwas zäh, reicht aber geschmacklich an das Original heran.