Die Audi-Recherche: Ein journalistischer Kraftakt

Überwältigende Menge an Dokumenten zum Dieselskandal

Die Menge an Informationen war "überwältigend", macht Josef Streule deutlich. "Und das Fatale ist, man muss diese vielen Unterlagen tatsächlich lesen. Es genügt nicht, da drüber zu scrollen und nur quer zu lesen." Die Reporter haben versucht, die Datensätze durchsuchbar zu machen – mit Erfolg. Dadurch war es möglich, beispielsweise per Schlagwortsuche das Material schneller in den Griff zu bekommen und einen umfassenden Überblick zu erhalten. Aber auch diese Arbeit beschäftigte die Autoren tagtäglich, über Monate. "Schnell haben wir begonnen, Chronologien zu bauen, um Kommunikation zwischen Audi-Mitarbeitern nachvollziehbar zu machen und Zusammenhänge herstellen zu können", so Josef Streule. Arne Meyer-Fünffinger: "Und wir mussten das Material zügig kategorisieren, so dass wir bestimmte Mails und Protokolle auch schnell wieder finden konnten."

Das Gedicht über eine Abschalteinrichtung

Immer wieder stießen die Reporter auf Details, die schnell deutlich machten, wie früh die Dieselaffäre bei Audi begonnen hat. Das zeigte unter anderem ein bemerkenswertes Fundstück aus dem Jahr 2003: Ein Gedicht. Ein Audi-Mitarbeiter macht sich darin darüber lustig, wie leicht der Autobauer die Behörden mit einer Abschalteinrichtung – englisch "Defeat Device" – täuschen kann.