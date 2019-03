Börse: Wall Street schließt im Plus

Bei den Anlegern an der Wall Street in New York waren die Rezessionssorgen offenbar nicht mehr so groß wie zuletzt, obwohl die jüngsten Konjunkturdaten zum Verbrauchervertrauen enttäuschend ausfielen. Dennoch griffen die Investoren bei Aktien zu. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent im Plus bei 25.658 Punkten. An der Börse rechnen immer mehr mit einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) in den kommenden Monaten, um die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln. Das dürfte die Aktienmärkte weiter stützen, denn von niedrigen Zinsen profitiert tendenziell der Handel mit Aktien.

Bayer-Papiere unter Druck

Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX 0,6 Prozent. Bayer-Papiere weiteten allerdings ihre Verluste der vergangenen Tage um knapp ein Prozent aus. Damit fielen sie auf den niedrigsten Stand seit fast 7 Jahren. Begründet wurde das vor allem mit den Risiken wegen der vielen tausend Klagen in den USA aufgrund angeblicher Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von Monsanto. Und der Euro ist 1,12 69 Dollar wert.