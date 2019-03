Börse: Schwacher Wochenstart des DAX

Der DAX verliert rund 10 Minuten nach Börsenstart 0,3 Prozent auf 11.328 Punkte. Die Furcht vor einem ungeregelten Brexit und den negativen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte bremsen die Kauflaune und drücken die Kurse.

Spannung vor Ifo-Geschäftsklimaindex

Nach den schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland und dem Euroland am Freitag warten die Anleger nun gespannt auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag. Er spiegelt die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen wider. Sollte Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer die zuletzt schwachen Daten bestätigen, könnte sich die Flucht aus Aktien fortsetzen, so heißt es an den Börsen.

Bayer-Aktie setzt Talfahrt fort

Größter DAX-Verlierer ist im Moment die Bayer-Aktie mit minus 2,7 Prozent, obwohl Bayer-Chef Baumann in einem Zeitungsinterview betont hat, dass der Monsanto-Deal trotz der jüngsten Schlappe vor Gericht richtig sei. und die heftigen Kursverluste der Bayer-Aktie an der Börse stark übertrieben. Wenn es darum gehe, Unsicherheiten zu bewerten, neige die Börse zu Übertreibungen, so sagte Baumann. Seit der Monsanto-Übernahme im vergangenen Sommer hat der Bayer-Konzern gut 40 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Der Euro notiert aktuell mit 1, 13 04 Dollar.