Börse: Guter Handelstart für DAX und Co.

Die Börsen erwischen nach einer schwankungsanfälligen Handelswoche einen guten Start in den letzten Handelstag. Der DAX gewinnt 56 Punkte auf 11 606. Der TecDAX steigt sogar um 0,8 Prozent. Zu den Topwerten zählt die Deutsche Bank, die nach dem verlustreichen Jahr 2017 in 2018 wieder einen Gewinn von 341 Millionen Euro erzielen konnte. Sie verteuert sich um 2,9 Prozent.

Bayer erneut im Abseits

Minuszeichen stehen erneut vor der Bayer-Aktie mit einem halben Prozent. Seit die US-Tochter Monsanto einen weiteren Glyphosat-Prozess in den USA verloren hat, geht es mit dem Kurs deutlich bergab. Die mögliche Verschiebung des Brexits auf den 12. April wird sowohl in der Wirtschaft als auch an den Finanzmärkten kritisch gesehen. Angesichts des Polit-Chaos in London bringe eine so kurze Verschiebung nichts, heißt es unisono. Der Euro wird für Kurse um 1,13 90 Dollar gehandelt.