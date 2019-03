Börse: Wall Street schließt kaum verändert

Der Fahrdienstvermittler Uber will Insidern zufolge seinen Börsengang im April einleiten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von mit dem Vorgang vertrauten Personen erfahren haben will, wird im kommenden Monat unter anderem die Roadshow beginnen. Damit würde Uber vermutlich kurz nach dem Konkurrenten Lyft den Börsengang abschließen. Uber lehnte eine Stellungnahme ab. Das US-Unternehmen hatte im Dezember - wie auch Lyft - vertrauliche Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Es könnte eine der größten Aktienplatzierungen eines Technologieunternehmens werden.

Zähe Handelsgespräche trüben die Stimmung der Anleger

Die Wall Street in New York hat den Handel kaum verändert beendet. Der Dow Jones schloss minimal im Plus bei 25.710 Punkten. Der Nasdaq-Index verlor 0,2 Prozent. Die Brexit-Unsicherheiten halten an – und die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint zu schwinden. Der DAX schloss 0,1 Prozent höher bei 11.587 Punkten. Und der Euro ist 1,13 Dollar wert.