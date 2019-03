Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben – wie erwartet – mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 11.592 Punkte. Nach den gestrigen Kurssprüngen sind wieder die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank gefragt, nachdem Bundesfinanzminister Scholz gestern Gespräche zwischen den beiden Kreditinstituten bestätigt hat. Fusionsgerüchte um die zwei Banken gehen ja schon eine Weile um.

Energieversorger-Papiere nach Uniper-Verlust unter Druck

Die Vorzugsaktien von VW steigen nach der vorgelegten Bilanz um 0,2 Prozent. Der Konzern hat im vergangenen Jahr zwar mehr Gewinn gemacht, aber die Risiken für künftige Geschäfte werden größer. Mit am meisten legen im DAX die Papiere von Fresenius Medical Care zu mit plus 1,8 Prozent. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt. Die größten Verlierer in DAX und MDAX sind die Papiere der Energieversorger E.ON, RWE und Uniper mit bis zu minus 2,3 Prozent, nachdem Uniper erneut Verluste mitgeteilt hat. Und der Euro ist 1,12 69 Dollar wert.