Börse: Anleger bleiben in Deckung

Rund 10 Minuten nach Handelsbeginn verliert der DAX 0,1 Prozent auf 11.582 Punkte. Es ist die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft, die die Anleger heute etwas in die Defensive drängt. Wegen des Handelsstreits mit den USA rechnet Chinas Führung in diesem Jahr erneut mit einem langsameren Wirtschaftswachstum. Und so werde China als Lokomotive der Weltwirtschaft künftig wohl deutlich weniger Waggons ziehen können, was auch Europa und die USA empfindlich treffen könnte, kommentierte das ein Fondsmanager eines Vermögensverwalters.

SAP-Aktie im Minus - Evonik im Plus

Im DAX verbucht die SAP-Aktie ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Gestern nach Börsenschluss in New York hatte der SAP-Rivale Salesforce aus den USA mit dem Ausblick aufs laufende Jahr enttäuscht. Im MDAX gewinnt das Papier von Evonik fast 4 Prozent. Der Spezialchemiekonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Euro notiert mit rund 1, 13 20 Dollar.