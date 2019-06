Börse: Tech-Aktien belasten US-Börsen

Auch im Dow Jones zählten die Tech-Werte zu den großen Verlierern. Intel, Apple und Microsoft gaben um bis zu 3 Prozent nach. Dass Apple auf seiner Entwicklerkonferenz einige Neuheiten zeigte - darunter eine Uhr, die auch ohne iPhone funktioniert – das konnte die Anleger anscheinend nicht überzeugen. Besonders heftig waren die Kursabschläge bei Facebook und Google mit 8 bzw. 6 Prozent, wegen Wettbewerbsuntersuchungen.

Infineon-Aktie sackt ab

Hierzulande konnten die Märkte heute mit leichten Gewinnen in den neuen Monat starten. Der DAX verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent. Eine Aktie hatte es allerdings wirklich erwischt: Infineon mit einem Kursabschlag von 8 Prozent, in Folge der Pläne die US-Chip-Firma Cypress für rund 10 Milliarden Dollar zu kaufen. Damit noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,12 45 Dollar.