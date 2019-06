Börse: Trump löst Rezessionsangst aus

An den Märkten geht inzwischen die Furcht vor einer Rezession um, in Folge der von US-Präsident Trump ausgelösten Handelsstreitigkeiten. Autowerte und die Titel von Airlines gaben kräftig nach. Unter Druck standen am Ende ferner Facebook-Aktien mit 3 Prozent weniger. Ein Richter hatte angeordnet, dass der Internet-Konzern Unterlagen herausrücken muss, die Aufschluss darüber geben, wie man im Unternehmen mit Kundendaten umgeht.

Erneut Negativpresse für Wirecard

Aber auch an den deutschen Märkten ging es steil abwärts mit 1,5 Prozent Minus beim DAX. Auf die Woche gesehen ergibt sich ein Verlust von rund 3 Prozent beim deutschen Börsenbarometer. Und schaut man sich den gesamten Monat Mai an, dann stehen rund 5 Prozent Minus zu Buche. Besonders heftig waren die Verluste zum Wochenschluss bei Wirecard. Nach einem Bericht über Anlagebetrüger, die ihren Zahlungsverkehr über die deutsche Firma abgewickelt haben sollen, ging es rund 9 Prozent abwärts. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1, 11 70 Dollar.