Börse: DAX schließt mit kleinen Gewinnen

Vor dem Wochenende hat sich die Stimmung der Anleger etwas aufgehellt. Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit Gewinnen beendet. Der DAX legte um 0,5 Prozent zu auf 12.011 Punkte. Am meisten gewannen im DAX die Papiere der Deutschen Börse mit plus 1,7 Prozent. Ein Anteilsschein ist damit mehr als 125 Euro wert. Das sind fast 20 Euro mehr als zum Jahresanfang. Begründet wird das heutige Kursplus vor allem mit positiven Analystenkommentaren nach der jüngsten Investorenveranstaltung des Unternehmens in London.

Auffanggesellschaft wegen weniger Stahl-Jobs

Am meisten im Index büßten die Papiere von Thyssenkrupp ein. Das Minus lag bei 1,9 Prozent. Wie es in der heutigen Ausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung heißt, könnte angesichts des bevorstehenden Arbeitsplatzabbaus bei Thyssenkrupp nach Einschätzung der NRW-Landesregierung die Gründung von Transfergesellschaften erforderlich werden. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet knapp 68 Dollar. Das ist ungefähr so viel wie zuletzt Ende März. Die Wall Street notiert leicht im Plus. Und der Euro ist knapp 1,12 Dollar wert.