DAX 0,3 Prozent im Minus

Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum in Deutschland – und zwar mit 1 Prozent. In ihrer Herbstprognose war die Regierung noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen. Wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute in Berlin sagte, nimmt der Gegenwind aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld zu. Das begründete er unter anderem mit der unklaren Lage beim Brexit und mit Handelskonflikten.

Anleger vor US-Leitzinsentscheidung vorsichtig

An der Börse dürfte der pessimistischere Blick auf die Wirtschaftsentwicklung keine Überraschung sein. Die jüngste Einschätzung der Regierung fügt sich ein in die ohnehin bestehenden Konjunktursorgen um die Weltwirtschaft. Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Große Kursausschläge gibt es nicht. Wie so oft vor der Entscheidung der US-Notenbank über den Leitzins sind die Anleger vorsichtig. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 11.182 Punkte. Und der Euro ist 1,14 25 Dollar wert.