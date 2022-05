Das ändert sich im Juni: Von Briefmarke bis Spritpreis

Nachdem im Mai große Änderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher in der gesamten EU in Kraft getreten sind, betreffen die neuen Regelungen im Juni vor allem all jene, die viel unterwegs sind: Die Spritpreise sollen sinken und das 9-Euro-Ticket gilt ab dem 1. Juni und kann noch bis zum August jeden Monat neu gekauft werden.

9-Euro-Ticket auch eine Entlastung für Studierende

Das Ticket ist auch für Studierende sehr spannend. Schließlich sind sie es, die oft mit Bus und Bahn im Nahverkehr unterwegs sind. Tatsächlich müssen die Studierenden der meisten Hochschulen das Ticket gar nicht extra erwerben – in den meisten Verkehrspartnerschaften ist im Semesterbeitrag schon ein Sockelbeitrag für ein Ticket enthalten. Bei der Technischen Universität in München heißt es dazu von der Studierendenvertretung: "Dies gilt unabhängig davon, ob Ihr das Aufpreisticket IsarCard Semester erworben habt oder nicht, allein der im Rahmen der Rückmeldung gezahlte Solidarbeitrag ist hierfür ausreichend."

Wer sich allerdings am Schalter oder am Automaten schon ein 9-Euro-Ticket gekauft hat, hat leider Pech gehabt – das Geld kann nicht rückerstattet werden. Beim Studentenwerk in München ist man noch dabei, einen digitalen Prozess auszuarbeiten. Wie das bei anderen Hochschulen läuft, ist jeweils über die Homepages in Erfahrung zu bringen.

Steuererklärung 2021 steht an

Im Rahmen des Bürgerentlastungspakets gibt es noch eine Änderung, die in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent ist: Rückwirkend zum 1. Januar wird der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer um 363 auf 10.347 Euro angehoben. Außerdem steigt die Pendlerpauschale für längere Arbeitswege ab 21 Kilometern von 35 auf 38 Cent pro Kilometer. Und die Werbungskostenpauschale wird von 1.000 auf 1.200 Euro erhöht. Wer bis zum Ende des nächsten Monats seine Einkommenssteuererklärung abgegeben hat, darf also noch für dieses Jahr auf eine angenehme Rückzahlung hoffen.

Autostrom bei Aldi-Ladesäulen nicht mehr kostenlos

Wer mit seinem Stromer zu Aldi fährt, um einzukaufen, konnte bislang kostenlos seine Auto-Akkus aufladen. Das hat ab Juni ein Ende, denn dann verlangt Aldi Süd erstmals Geld fürs E-Tanken. Laut dem Unternehmen wird im Zuge dessen an den Säulen ein "intuitives Bezahlsystem" installiert, es sollen bundesweit neue Ladesäulen dazukommen und die Ladezeiten sollen auch über die Öffnungszeiten der dazugehörigen Filialen hinaus erweitert werden. Geladen werden kann dann auch länger als eine Stunde. Bislang war die Ladedauer begrenzt.

"An den Schnellladestationen kostet das Aufladen künftig 39 Cent pro Kilowattstunde, an den Normalladesäulen 29 Cent pro Kilowattstunde", heißt es von Aldi. Wer allerdings für den Bezahlvorgang seine übliche Ladekarte verwendet, zahle die Preise des jeweiligen Anbieters. Der Strom, den Aldi für seine Ladesäulen verwendet, kommt übrigens meistens aus den Photovoltaikanlagen auf den Filialdächern.