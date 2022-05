Steuererklärung 2021: Abgabefristen, Neuerungen und Tipps

Die einen verdrängen sie, die anderen haben schlichtweg keine Zeit dafür: Die Steuererklärung ist für viele jedes Jahr wieder eine nervige Pflicht. In diesem Jahr gibt es auch gute Nachrichten. Ein Überblick.

Abgabefrist für die Steuererklärung 2021

Die Abgabefristen für die Steuererklärung 2021 wurden angepasst. Damit haben jetzt auch steuerlich nicht Beratene mehr Zeit. Anstatt Ende Juli, muss die Steuererklärung erst Ende Oktober 2022 beim Finanzamt sein. All diejenigen, die sich steuerlich beraten lassen, also von einem Lohnsteuerhilfeverein oder von Steuerberatern, haben sogar bis zum August 2023 Zeit, die Steuererklärung einzureichen.

Der Bundesrat muss der Verlängerung zwar noch am 10. Juni zustimmen, doch gehen alle Beteiligten davon aus, dass er dies tun wird.

Der Abgabetermin rückt näher

Was aber, wenn man auch diesen Termin so gar nicht einhalten kann? Kleiner Tipp: Verdrängung hilft hier gar nichts, im Gegenteil, das kann teuer werden, weiß Isabelle Pohlmann, die den Ratgeber "Steuererklärung 2021/2022 – Arbeitnehmer, Beamte" für Stiftung Warentest verfasst hat. Sie erklärt: "Sollte es dann doch nicht klappen, dann sollte man frühzeitig eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragen, wenn man das nicht macht und zu spät die Steuererklärung einreicht, werden eben Verspätungszuschläge fällig."

Neuerungen, die sich positiv auswirken

Um bei den guten Nachrichten zu bleiben: Einige Neuerungen wirken sich positiv bei den betroffenen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aus, so kann zum Beispiel, wer einen Angehörigen pflegt, einen höheren Pauschbetrag geltend machen.

Und auch für Pendler, die einen weiten Weg zurücklegen müssen um zur Arbeitsstelle zu kommen, gibt es Erleichterungen. Wer mehr als 20 Kilometer in die Arbeit fährt, kann für die Steuererklärung 2021 eine höhere Pendlerpauschale geltend machen. Bis Kilometer 20 sind es 30 Cent pro Entfernungskilometer. Ab Kilometer 21 sind es dann 35 Cent.

Papier oder Digital?

Die Frage 'Machen Sie es noch auf dem Papier oder geben Sie ihre Steuererklärung online ab?', hat sich fast schon erledigt. Denn es sind mittlerweile tatsächlich viele Steuerpflichtige, die dies digital erledigen müssen.

Kugelschreiber und Papier dürfen noch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verwenden, die keine weiteren Einkünfte haben – ebenso Rentnerinnen und Rentner, die lediglich ihre Renteneinkünfte abrechnen. "Aber sobald dann irgendwelche weiteren Einkünfte, etwa aus einer selbständigen Tätigkeit dazu kommen, oder aus einer freiberuflichen Tätigkeit, dann ist es eben doch Pflicht, die Steuererklärung digital einzureichen", erklärt Pohlmann.

Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

Bleibt noch die Frage: Wer muss eigentlich überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Ganz klar, da sind sie Selbstständigen und die Freiberufler. Aber was ist mit den angestellten Arbeitnehmern? Tobias Gerauer vom Vorstand Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. erklärt: "Verpflichtend eine Erklärung abgeben muss man, wenn man zum Beispiel Lohnersatzleistungen über 410 Euro aufs ganze Jahr gerechnet bekommen hat. Lohnersatzleistung, das ist Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld." Sobald diese Einnahmen 410 Euro im Jahr übersteigen, muss man auch eine Steuererklärung machen. Das hat in den vergangenen zwei Jahren viele Leute betroffen, die in Kurzarbeit waren.

Und es gibt noch weitere Gründe. Beispielsweise bestimmte Steuerklassenkombinationen bei Ehegatten. Die Steuererklärung muss außerdem abgeben, wer Arbeitslohn von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig bezogen hat, wer eine Abfindung erhalten hat, die ermäßigt besteuert wurde, oder wer sich einen Freibetrag hat eintragen lassen, der beim Lohnsteuerabzug schon berücksichtigt wurde.

Und noch ein Hinweis: Eltern mit studierenden Kindern, müssen immer die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung mit einreichen - sonst rutschen sie aus der günstigeren Steuerklasse heraus.

Steuererklärung abgeben – das kann sich lohnen!

Alle anderen sollten sich jetzt jedoch nicht gleich auf den Liegestuhl im Schatten werfen. Denn: Ratgeber-Autorin Pohlmann weist darauf hin, dass es sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber auch für Rentnerinnen und Rentner durchaus lohnen kann, freiwillig die Steuererklärung zu machen. Besonders dann, wenn man beispielsweise gespendet hat oder die Werbungskosten oder die außergewöhnlichen Belastungen besonders hoch ausgefallen sind. Pohlmann: "Im Schnitt bringt das so um die 1.000 Euro zurück. Das sagen die Werte der letzten Jahre. Und das sollte man dann schon mitnehmen, wenn es funktioniert."