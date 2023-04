Bosch Rexroth erzielt Rekordumsatz in 2022

Das internationale Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch Rexroth mit Hauptsitz in Lohr hat 2022 hat einen Rekordumsatz von sieben Milliarden Euro erreicht. Damit ist die bisherige Höchstmarke von 2019 um 849 Millionen Euro übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr (6,2 Milliarden Euro) ist das ein Plus von 14,1 Prozent. Diese Bilanz zieht der größte Arbeitgeber im Landkreis Main-Spessart am Dienstag und veröffentlicht weitere Zahlen in seinem Bericht.

Umsatzplus unter "schwierigen Rahmenbedingungen"

Der Global Player hat das Umsatzplus von 14,1 Prozent nach eigenen Angaben "unter schwierigen Rahmenbedingungen" geschafft. Der Auftragseingang beim Anbieter von Hydraulik, Elektrifizierung und der Fabrikautomation mit 7,3 Milliarden Euro sei weiterhin stark, ist aber leicht um rund zwei Prozent zurückgegangen. "Bosch Rexroth ist auch in herausfordernden Zeiten ein zuverlässiger und innovativer Partner," so Vorstandsvorsitzender Steffen Haack.

Bosch Rexroth investitiiert so viel wie lange nicht

Weltweit konnte Bosch Rexroth zulegen – außer in China. Unternehmenszukäufe und -partnerschaften würden das Produktportfolio stärken und zukünftig zum Wachstum und zur regional ausbalancierten Aufstellung beitragen. Investitionen in den weltweiten Produktionsverbund mit seinen 46 Fertigungsstandorten stiegen um rund 53 Prozent auf 274 Millionen Euro, so das Unternehmen. Das sei der höchste Wert der letzten zehn Jahre. Investiert werde vor allem auch in Forschung und Entwicklung.

Auch vor Ort werden Millionen investiert: verteilt über fünf Jahre unter anderem in die Gießerei und ein neues Logistikzentrum. Allerdings wurde bereits im vergangenen Jahr bekannt, dass am Stammsitz in Lohr am Main 130 Stellen gestrichen werden. Der Ausblick auf das aktuelle Jahr sei im "herausfordernden Umfeld verhalten optimistisch".

Mitarbeiterzuwachs vor allem in Deutschland

Bosch Rexroth beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 32.100 Mitarbeitende. Das sind 3,2 Prozent beziehungsweise rund 1.000 Mitarbeitende mehr als im Vorjahr. Dabei wuchs das Team in allen Regionen. Wie im Vorjahr verzeichnete Deutschland den höchsten absoluten Zuwachs (plus 400 Mitarbeitende beziehungsweise 2,8 Prozent). Der Bedarf an Mitarbeitenden liegt vor allem in den Bereichen Fabrikautomation und Digitalisierung. Insgesamt arbeiten im Unternehmen in Lohr über 5.400 Menschen.