Börsen-Ticker: Es geht weiter aufwärts

09.45 Uhr - Es geht weiter aufwärts

Nachdem der DAX am vergangenen Freitag um mehr als ein Prozent zulegen konnte auf knapp 16.400 Punkte, geht es jetzt weiter nach oben. Das Allzeithoch rückt damit näher, der DAX ist nur noch rund 100 Punkte davon entfernt. Aktuell steht er bei 16.430, das ist ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgt an den Börsen für Zuversicht. Powell hatte zwar vor dem Wochenende die Bereitschaft der Notenbank wiederholt, den Leitzins notfalls noch weiter anzuheben, aber er fügte auch hinzu, dass die Geldpolitik schon recht restriktiv sei. Und deshalb rechnen viele Investoren damit, dass die Zinspause in den USA eher anhält und womöglich im nächsten Jahr wieder die ersten Zinssenkungen zu erwarten sind.

08.15 Uhr - Schwache Vorgaben aus Asien

Der Nikkei schloss zum Wochenstart in Tokio 0,6 Prozent leichter. Es liegt Marktteilnehmern zufolge an der japanischen Währung. Der Yen sorgt demnach für Druck, denn er gewinnt an Wert und das belastet die Exportwerte, denn ein stärkere Yen kann die Ausfuhren dementsprechend verteuern und das kann sich dann auf die Gewinne der Konzerne auswirken. Es scheine, als würden die Aktien von den Bewegungen an den Devisenmärkten mitgerissen, meint man dazu beim japanischen Finanzunternehmen Nomura Securities. Allerdings wird an den Märkten auch darüber diskutiert, wie lange wohl der Yen an Stärke zulegen wird, angesichts der Geldpolitik der japanischen Notenbank. Allen voran stehen die Autowerte unter Druck. Insgesamt schwächer zeigt sich der Hang Seng Index in Hongkong, der heute früh ein Prozent verliert. In Hongkong ist die Entscheidung über ein mögliches Liquidationsverfahren des hoch verschuldeten Immobilienkonzerns China Evergrande verschoben worden, auf Ende Januar kommenden Jahres. Und der Euro steht bei 1,08 73 Dollar.

07.00 Uhr - Gold erreicht neues Rekordhoch

Der Preis für Gold ist in der Nacht auf ein Rekordhoch von zeitweise 2.135 US-Dollar gestiegen. Es liegt offensichtlich an den Zinserwartungen an die US-Notenbank. An den Märkten gehen viele mittlerweile davon aus, dass die Notenbanker die Leitzinsen nicht weiter anheben und wird bereits über die ersten Zinssenkungen im kommenden Jahr diskutiert, weil die Inflation zuletzt deutlich nachgelassen und zudem sich die Wirtschaft in den USA abschwächt. Und die Perspektive auf niedrigere Zinsen macht Gold, was ja überhaupt keine Zinsen abwirft, wieder attraktiver gegenüber festverzinslichen Wertpapieren. Denn wenn die Zinserwartungen sinken, wir ja auch der Nachteil fehlender Zinserträge kleiner. Und was dem Edelmetall aktuell wohl auch hilft, ist die schwächere US-Währung. Gold wird in Dollar gehandelt und wenn die US-Währung schwächelt, wird es für Anleger ausserhalb des Dollarraums günstiger. Diese Entwicklung führt dazu, dass der Goldkurs neue Rekordhöhen erreicht, bei aktuell 2.085 Dollar, das sind umgerechnet 1.920 Euro. An den Börsen in Asien dagegen verlieren der Nikkei in Toki und der Hang Seng Index in Hongkong heute früh jeweils 0,5 Prozent und der Euro steht bei 1,08 70 Dollar.

06.15 Uhr: Evergrande gewinnt etwas Zeit

Das Oberste Gericht in Hongkong hat China Evergrande erneut einen Aufschub eingeräumt für die Sanierung, indem die Richter die Entscheidung um ein paar Wochen vertagt haben und zwar auf den 29. Januar kommenden Jahres. Der chinesische Immobilienkonzern ist mit umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar verschuldet. Dem Bauträger aus Südchina droht die Abwicklung. Gläubiger aus dem Ausland klagen vor Honkongs obersten Gericht, weil der Konzern bereits mehrfach fällige Zahlungen nicht geleistet hat. Allerdings hat das Gericht auch erklärt, dass dies jetzt der letzte Aufschub war und man sehr wahrscheinlich einer Abwicklung stattgeben wird, wenn China Evergrande keinen Plan für die Sanierung mit den Gläubigern findet. Unbestätigten Berichten nach haben die Anwälte des an der Hongkonger Börse notierten Konzerns nun aber genau das in Aussicht gestellt. Sie sehen die Möglichkeit, dass man sich in den kommenden Wochen mit den Kreditgebern einigen kann. Das gibt zumindest den Aktien von Evergrande Auftrieb, sie verteuern sich um 13,5 Prozent, was angesichts früherern Kursverluste aber kaum ins Gewicht fällt. Die Aktien sind bereits seit längerem nur noch sogenannte penny stocks. Insgesamt ist die Stimmung zum Wochenauftakt schlecht. Der Hang Seng Index in Hongkong und der Nikkei in Toko verlieren jeweils 0,6 Prozent. Und der Euro steht bei 1,08 70 Dollar.

Montag, 04.12.2023