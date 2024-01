Börsen-Ticker: DAX trotzt schwachen Vorgaben aus Asien

10.51 Uhr – DAX-Konzern Airbus mit Auslieferungsrekord

Mit rund 735 ausgelieferten Flugzeugen hat der europäische Flugzeugbauer Airbus Insidern zufolge im vergangenen Jahr einen Rekord aufgestellt. Das Ziel, 720 Verkehrsmaschinen auszuliefern, sei damit trotz der anhaltenden Probleme bei Zulieferern 2023 deutlich übertroffen worden, hieß es in Branchenkreisen. Der französisch-deutsche Konzern wollte sich dazu nicht äußern. Allein im Dezember wurden damit offenbar mehr als 110 Maschinen an Fluggesellschaften und Leasingfirmen übergeben.

09.12 Uhr – DAX trotzt schwachen Vorgaben aus Asien

Uneinheitliche Konjunkturdaten haben die Anleger am chinesischen Aktienmarkt verunsichert. Die Börse in Shanghai gab 0,4 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,3 Prozent. „Nach chinesischen Wirtschaftsdaten geht die wirtschaftliche Unsicherheit im Reich der Mitte auch zu Beginn des neuen Jahres weiter, heißt es auf dem Parkett.

Die Börse in Tokio blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Der DAX verbessert sich am ersten Handelstag des neuen Jahres um 0,6 Prozent auf 16.859 Punkte.

Der Euro steht bei 1,10 31 Dollar.

05.56 Uhr – Anleger in China verunsichert

In Asien zeigt der private Caixin/S&P Global Manufacturing PMI für das verarbeitende Gewerbe einen stärkeren Produktionszuwachs und eine Zunahme bei den Auftragseingängen auf. Diese Daten stehen jedoch im Gegensatz zu den am Wochenende veröffentlichten offiziellen Daten der Nationalen Statistikbehörde. Demnach schrumpfte die Produktionstätigkeit in China im Dezember den dritten Monat in Folge und schwächte sich stärker als erwartet ab.

Der Hang Seng Index in Hongkong verliert 1,3 Prozent. „Die Unterschiede bei den Wirtschaftsdaten des verarbeitenden Gewerbes zeigen, wie fragil die Erholung in China ist“, heißt es von einem Händler. „Wir werden weiterhin beobachten, ob die chinesischen Daten Anzeichen von Rissen zeigen oder weiterhin auf eine Stabilisierung hindeuten.“

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus.

Dienstag, 02. Januar 2024