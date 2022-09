Börsen-Ticker: Weitere Zinserhöhungen der EZB erwartet

15.15 Uhr - Weitere Zinserhöhungen der EZB erwartet

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde erwartet, dass sich die Wirtschaftsaktivität in den kommenden Quartalen substanziell verlangsamt. Sie sagte weiter, dass die Zentralbanker erwarten würden, die Zinsen auf den nächsten Sitzungen weiter anzuheben. Die Abwertung des Euro habe zum Aufbau von Inflationsdruck beigetragen, so die EZB-Präsidentin.

14.17 Uhr - Continental hat weitere Probleme

Nachdem der Autozulieferer vergangene Woche eingeräumt hatte, Autobauer über viele Jahre hinweg mit verunreinigten Teilen für Klimaanlagen beliefert und Testergebnisse manipuliert zu haben, wurden nun Abweichungen bei der Prüfung von Industrieschläuchen bekannt. Continental nimmt seit Februar 2022 seine Qualitätsstandards für alle Schlauchtypen im Unternehmensbereich ContiTech unter die Lupe, nachdem intern Unregelmäßigkeiten bei Klimaleitungen für Autos bekannt geworden waren.

Conti-Chef Nikolai Setzer zufolge, ist das Unternehmen in seinem Bereich ContiTech in der Produktion von Schläuchen und Leitungen den Anforderungen nicht gerecht geworden. Der Konzern habe festgestellt, dass vorgesehene Normen für Prüfprozesse von Industrieschläuchen am ContiTech-Standort Korbach nicht immer eingehalten worden seien, teilte der Konzern mit. Derzeit lägen aber keine Anzeichen vor, "dass es beim Einsatz von Industrieschläuchen bei Kunden zu Auffälligkeiten gekommen ist".

Die Produkte kämen unter anderem im Maschinenbau, in der chemischen Industrie und der Getränkeindustrie zum Einsatz. Als Vorsichtsmaßnahme habe Continental den Verkauf und die Auslieferung der betroffenen Schläuche ausgesetzt, bis "die vollständige Einhaltung der Prüfprozesse sichergestellt ist". Continental-Aktien steigen um 0,2 Prozent.

13.16 Uhr - Höhere Zinserträge bei Banken

Die 34 führenden westeuropäischen Banken erhöhten ihre Nettozinserträge im ersten Halbjahr im Schnitt um zehn Prozent, heißt es in einer Analyse, die die Ratingagentur Moody´s heute veröffentlicht hat. Deutsche Kreditinstitute wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und die DZ Bank steigerten ihre Nettozinserträge in der ersten Jahreshälfte im Schnitt um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Zinserträge für österreichische und deutsche Banken waren die Zinsspannen bei ihren Töchtern in Zentral- und Osteuropa, in den USA und in Großbritannien. In diesen Ländern nahmen Zentralbanken noch vor der Europäischen Zentralbank (EZB) signifikantere Zinserhöhungen vor.

Die Analysten der Ratingagentur erwarten, dass Zinserträge der westeuropäischen Banken im kommenden Jahr weiter wachsen werden. Jedoch könnte die eingetrübte Konjunktur den Effekt der Zinserträge zum Teil aufheben. Die steigenden Preise und die höheren Zinsen könnten bei den Banken die Kosten in die Höhe treiben und zum Anstieg notleidender Kredite führen.

13.01 Uhr - Übernahmeofferte für Pendragon

Nach einer Übernahmeofferte des Aktionärs Hedin winkt den Aktien von Pendragon der größte Tagesgewinn seit mehr als 13 Jahren. Die Titel des Autohändlers steigen an der Börse in London nun um rund 19 Prozent, zeitweise legten sie um fast 24 Prozent zu. Hedin bietet den Angaben zufolge vorläufig 29 Pence je Aktie oder insgesamt umgerechnet 450 Millionen Euro. Da Pendragon vor einigen Monaten gewillt gewesen sei, ein Angebot in gleicher Höhe anzunehmen, rechne er mit einer positiven Reaktion des Managements, schreibt Analyst Sanjay Vidyarthi von der Investmentbank Liberum. Damals hatte der Interessent einen Rückzieher gemacht.

12.48 Uhr - Sixt nimmt größeren Kredit auf

Wie der Autovermieter aus Puchheim bei München mitteilte, habe der revolvierende Konsortialkredit ein Volumen von 950 Millionen Euro, 200 Millionen Euro mehr als eine abgelöste Kreditlinie. Die Kreditlinie habe eine Laufzeit von fünf Jahren und könne zweimal um je ein Jahr verlängert werden. An dem Kredit beteiligt sind unter anderem die Commerzbank, die DZ Bank und die Unicredit. Sixt-Aktien fallen um 0,2 Prozent auf rund 84,70 Euro.

12.15 Uhr - DAX rutscht tiefer ins Minus

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.208 Punkte. Der MDAX dreht minimal ins Minus auf 22.533, der TecDAX steigt hingegen um 0,4 Prozent auf 2.668 Zähler. Nachdem bei der Wahl in Italien die Rechten gewonnen haben, ist der Euro unter Druck. Am Devisenmarkt notiert der Euro 0,96 46 Dollar.

10.15 Uhr - Stimmung in Chefetagen noch schlechter als erwartet

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist erneut gesunken. Mit 84,3 Punkten liegt er sogar noch unter den Prognosen. Die Stimmung in den Chefetagen hat sich demnach weiter verschlechtert. Rund 2/3 der befragten Unternehmen klagen über Lieferengpässe. Das sind noch einem rund vier Prozent mehr als bei der letzten Befragung der Münchner Konjunkturforscher. Die Deutsche Wirtschaft stehe vor der Rezession, so der Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate habe deutlich zugenommen. Das sorgt an den Börsen für einen kleinen Dämpfer. Nach den kräftigen Kursverlusten in der vergangenen Woche, startete der DAX zunächst freundlich, doch nun sind die frühen Punktgewinne schon wieder weg und der Euro steht bei 12.288 Punkten.

09.42 Uhr - Verhaltener Wochenstart

Die Anleger scheinen abzuwarten, nach den jüngsten Kursverlusten. So kommt der Wahlausgang in Italien ja nicht gerade überraschend. Der Index an der Börse in Mailand ist aktuell mit 0,1 Prozent im Plus. Der DAX kommt um 0,3 Prozent voran und steigt auf 12.327. Auch der Euro hat sich von seinen jüngsten Verlusten heute früh wieder erholt und tritt auf der Stelle bei 96,9 Prozent. An den Anleihenmärkten allerdings zeigt sich, dass das Vertrauen in die italienische Regierungsfähigkeit nicht gerade hoch ist. So liegt die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihen bei 4,4 Prozent, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen halb so hoch ist mit 2,02 Prozent. Für Interesse durfte heute unter anderem der Ifo-Index sorgen. Dieser spiegelt ja die Stimmungslage in den Chef-Etagen wider. Es wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet.

08.23 Uhr - Euro gibt weiter nach

Nach der Wahl in Italien bleibt an den Devisenmärkten der Euro gegenüber dem Dollar unter Druck. Das Rechtsbündnis in Italien gilt an den Märkten nicht gerade als vertrauenswürdig. Die europäische Gemeinschaftswährung verliert weitere 0,6 Prozent und sinkt auf 96 Cent 37. Der Dollar profitiert daneben aber auch schon seit längerem als sichere Alternative aufgrund der vielen Krisen in der Welt, insbesondere dem Ukraine-Krieg. Der Euro wird durch die Energiekrise in Europa belastet, aber auch durch die kräftigen Zinserhöhungen in den USA. Während die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen mittlerweile bei 3,8 Prozent liegt, rentieren die deutschen Staatsanleihen bei 2,02 Prozent.

07.24 Uhr - Anhaltend schlechte Stimmung

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche bereits mehr als 3,5 Prozent einbüßte, sind die weiteren Aussichten auch nicht gerade rosig. Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken stecke den Investoren noch in den Gliedern, erklären Marktbeobachter. In dieser Woche stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. So wird heute der Ifo-Index veröffentlicht. Dieser spiegelt ja die Stimmungslage in den Chef-Etagen wider. Es wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Im August war der Index bereits den dritten Monat in Folge gesunken. Das gilt als ein Alarmsignal für die wirtschaftliche Entwicklung. Zwei Tage später, am Mittwoch, veröffentlicht die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung den Konsumklimaindex. Auch dieser dürfte sich verschlechtert haben. Und dann stehen in dieser Woche noch Inflationszahlen aus Europa und Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland und den USA auf dem Programm.

Montag, 26.09.2022