Börsen-Ticker: Erzeugerpreise treiben Inflation weiter an

22.10 Uhr - US-Börsen am Ende mit Gewinnen

An den Finanzmärkten wartet man gespannt auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank. Die meisten Analysten gehen von einer weiteren deutlichen Anhebung der Leizinsen aus. Als wahrscheinlich gelten nochmals 0,75 Prozentpunkte, einige Experten sehen aber auch eine noch massivere Anhebung im Bereich des Möglichen, die sogenannte XXL-Variante. Im Vorfeld erlebte die Wall Street eine Berg- und Talfahrt. Zunächst startete zum Beispiel der Dow Jones mit einem Minus in den Handel, bevor sich dann die Stimmung drehte. Am Ende lagen Dow Jones und Nasdaq knapp ein halbes Prozent im Plus. An den Märkten überwog der Optimismus, die robuste US-Wirtschaft könne auch eine rekord-verdächtige Zins-Erhöhung meistern. Wichtiger sei derzeit die Bekämpfung der Inflation.

20.08 Uhr - Dow Jones und Nasdaq knapp im Minus

US-Präsident Joe Biden sorgt heute mit seinen Äußerungen zum Ende der Corona-Pandemie – wie er es formuliert – für Bewegung an der Wall Street. So können vor allem Aktien aus Reise-Branchen wie der Luftfahrt oder der Hotellerie profitieren. Dagegen geben die Kurse von Papieren von Impfstoff-Herstellern nach. Insgesamt aber blicken die Investoren in New York noch auf ein anderes Thema, nämlich die anstehende Sitzung der US-Notenbank. Inzwischen fällt immer wieder der Begriff einer XXL-Zinserhöhung, die am Mittwoch verkündet werden könnte. Konkret heißt es, man rechne inzwischen damit, dass es mit dem Leitzins sogar um mehr als 0,75 Prozentpunkte nach oben gehen könnte. Im Vorfeld der Zins-Sitzung halten sich viele Investoren spürbar zurück. Der Dow Jones und die Nasdaq liegen knapp im Minus.

17.49 Uhr – Wie lief der Montag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 22 Aktiengesellschaften ein Plus und 18 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

Porsche Holding verzeichnete bisher mit 3,7 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Covestro und Brenntag sind mit je +3,2 Prozent zweitplatziert und Daimler Truck mit +2,5 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichneten Sartorius mit -3,3 Prozent, Fresenius mit -2,9 Prozent und Hello Fresh mit -2,4 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.35 Uhr - DAX schließt 0,5 Prozent fester

Nach einer Berg- und Talfahrt zum Wochenbeginn hat sich der deutsche Aktienmarkt am Ende mit Gewinnen behauptet. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.803 Punkte. Der Euro liegt knapp über der Parität zum US-Dollar.

16.15 Uhr - US-Börsen starten mit Verlusten

An der Wall Street haben die Anleger derzeit Angst vor einer weiteren XXL-Zinserhöhung. Will heißen: man rechnet beim Leitzins mit einer Anhebung um wenigsten 0,75 Prozentpunkte, wenn die US-Notenbank am Mittwoch darüber entscheidet. Der S&P 500 und der Nasdaq-Index hatten deshalb bereits letzte Woche den stärksten prozentualen Wochenrückgang seit längerem verzeichnet. Jetzt geht die Talfahrt weiter, wenn auch etwas vorsichtiger. Dow Jones und Nasdaq-Index geben beide leicht nach. In den Handel gestartet waren beide Indizes vor einer guten halben Stunde mit fast einem Prozent Minus.

Das Problem der höheren Zinsen aus Anlegersicht ist ein doppeltes. Zum einen werden Aktien immer unattraktiver, wenn die Zinsen weiter steigen. Zum anderen wird eine Rezession auch in den USA immer wahrscheinlicher, da hohe Zinsen die Konjunktur abwürgen können.

15.15 Uhr - Staat soll Pleitewelle verhindern

In den deutschen Banken bereitet man sich wegen der Energie-Krise und der drohenden Rezession auf ein düsteres Szenario vor. Die Risikomanager der Geldhäuser erwarten, dass die notleidenden Kredite im kommenden Jahr um ein Viertel zunehmen, auf insgesamt fast 38 Milliarden Euro – das ergibt sich aus einer Erhebung der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing und der Frankfurt School of Finance & Management. Besonders gefährdet sind demnach Kredite an Verbraucher und an mittelständische Unternehmen.

Trotzdem geben sich die Bankvorstände und die Aufsichtsbehörden entspannt. Man rechnet damit, dass der Staat auch diesmal eingreifen wird, um eine Pleitewelle zu verhindern. Und so zeigt man sich auch an den Börsen entspannt. Die Aktien von Deutscher und Commerzbank notieren beide nur leicht im Minus. Sie bewegen sich damit im Rahmen des Marktes. Der DAX verliert ebenfalls – aktuell ein halbes Prozent.

14.15 Uhr - Zinsreigen drückt auf die Aktienkurse

Der DAX bleibt nach viertagen mit Verlusten, weiter auf Talfahrt. Um ein halbes Prozent geht es abwärts auf 12.680. Das liegt an den vielen Zinsentscheidungen die in dieser Woche anstehen: Nicht weniger als 13 Notenbanken rund um den Globus treffen sich um zu überlegen, wie sehr sie ihre Geldpolitik straffen müssen. "Wir stehen vor einer der aggressivsten Zinserhöhungsphasen der Geschichte", warnen deshalb jetzt die Analysten der Bank of America.

Im Fokus steht dabei die US-Notenbank Fed, wo am Mittwoch die Entscheidung fällt. Eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte gilt als sicher und selbst ein Plus von einem vollen Prozentpunkt wird für möglich gehalten. Und da steigende Zinsen die Geldanlage in Aktien vergleichsweise unattraktiv macht, geben die Kurse eben nun weiter nach.

10.56 Uhr - Öl- und Gaspreise weiter auf dem Rückzug

Die Entspannung am europäischen Erdgas-Markt geht weiter. Der europäische Gas-Future fällt um gut sieben Prozent auf 174 Euro je Megawattstunde. Börsianer verweisen auf anhaltende Spekulationen auf eine sinkende Nachfrage durch die drohende Rezession. Außerdem haben deutsche Abnehmer erstmals seit der Abschaltung von Nord Stream 1 wieder Lieferungen über diese Pipeline gebucht. Ob das Gas aber auch tatsächlich geliefert wird, ist noch offen. Auch am Ölmarkt drücken Rezessionssorgen auf die Notierungen. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Lieferung im November verbilligt sich um 85 US-Cent auf 90 Dollar 50.

09.14 Uhr - Schwacher Wochenauftakt an den deutschen Aktienmärkten

Nach negativen Vorgaben der Börsen in Asien und den USA ist auch der DAX mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Er verliert 0,7 Prozent auf 12.657 Punkte. Vor dem Wochenende hatte der negativer Ausblick des US-Paketriesen FedEx die Anleger in Unruhe versetzt und Rezessionssorgen verstärkt. Eine ganze Reihe von Notenbanken, allen voran die Fed in den USA, entscheiden in dieser Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs im Kampf gegen die Inflation. An den Märkten geht man überwiegend davon aus, dass die Fed die Zinsen in den USA am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben wird, gefolgt von zwei Schritten von je einem halben Punkt im November und Dezember. Das Papier von Siemens Energy ist ab heute wieder Mitglied im DAX. Es gehört aber zu den größten Verlierern im Index mit minus 1,5 Prozent. Der Euro steht bei 99,75 US-Cent.

08.42 Uhr - Auftragsbücher der deutschen Industrie prall gefüllt

Der Bestand an Bestellungen ist im Juli um 0,7 Prozent gewachsen im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt mit. Und wenn man den Wert mit dem des Vorjahrs vergleicht beträgt das Plus sogar 12,6 Prozent. Trotz der sich abzeichnenden Rezession hat der Auftragsbestand des Verarbeitenden Gewerbes damit einen neuen Höchststand erreicht seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015, betonten die Statistiker in Wiesbaden. Ein Grund sei aber vor allem der Auftragsstau. Denn neben hohen Energiekosten für die Industriebetriebe führt die anhaltende Knappheit an Vorprodukten nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge, so hieß es.

07.33 Uhr - Zurückhaltung an den Asien-Börsen

Vor den weltweit anstehenden 13 Zentralbanksitzungen in dieser Woche ist die Vorsicht der Anleger spürbar. An der Börse in Shanghai geht es um 0,4 Prozent nach unten, in Hongkong und Seoul um jeweils ein Prozent. Die Märkte in Japan sind wegen eines Feiertags geschlossen. Eine ganze Reihe von Notenbanken, allen voran die Fed in den USA, entscheiden in dieser Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs im Kampf gegen die Inflation. An den Märkten geht man überwiegend davon aus, dass die Fed die Zinsen in den USA am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben wird, gefolgt von zwei Schritten von je einem halben Punkt im November und Dezember.

06.52 Uhr - Termin von Porsche-Börsengang steht fest

Der Autohersteller wagt am 29. September den Gang aufs Parkett. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat des VW-Konzerns nach Sitzungen am Sonntagabend beschlossen. Auch die Preisspanne wurde festgelegt. Die stimmrechtlosen Porsche-Vorzugsaktien werden in einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück angeboten. Geplant ist die Ausgabe von knapp 114 Millionen Aktien. Der Bruttoerlös würde damit zwischen 8,7 und 9,4 Milliarden Euro liegen. Damit ist der Börsengang von Porsche innerhalb der Preisspanne der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Die Porsche-Aktien können von morgen an bis zum 28. September gezeichnet werden. Einen Tag später ist die Erstnotiz geplant.

06.19 Uhr - DAX 40 feiert Geburtstag

Vor einem Jahr setzte die Deutsche Börse eine historische Reform um: 40 statt 30 Unternehmen sind seither in der ersten deutschen Börsenliga vertreten. Diese Erweiterung des DAX kann nach Ansicht des Deutschen Aktieninstitut aber nur ein erster Schritt gewesen sein. Man brauche insgesamt mehr frisches Blut an der Börse nicht nur im Dax 40, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu stemmen. Für die Transformation der deutschen Wirtschaft sei mehr Kapital nötig, sagte die geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, Christine Bortenlänger, der Deutschen Presse-Agentur. Dem deutschen Kapitalmarkt fehle es schlicht an Nachschub, um mit den Märkten aus anderen Ländern wie Schweden, USA oder Großbritannien mithalten zu können. Im Vergleich mit anderen Industrienationen sei die Zahl der Börsengänge zu gering, argumentierte Bortenlänger. Die Politik müsse Rahmenbedingungen schaffen, um der Aktienkultur Schwung zu verleihen.

Montag, 19. September 2022