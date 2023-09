Börsen-Ticker: EU-Kommission legt Sommer-Konjunkturprognose vor

22.12 Uhr - Dow Jones und Apple unter Druck

Im Beige Book, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank heißt es: Am Arbeitsmarkt hat sich Beschäftigungszuwachses im August in einigen Be-reichen abkühlt und die Mehrheit der Notenbank-Bezirke habe berichtet, dass sich die Inflation insgesamt abgeschwächt habe. An den Terminmärkten werden die Chancen auf eine Zinserhöhung der US Notenbank am 20. September nur sehr gering eingeschätzt. Dennoch: Inflations- und Konjunktursorgen haben Anleger an der Wall Street nicht losgelassen. Der Dow Jones verlor 0,6 Prozent. Anteilsscheine des iPhone Herstellers Apple büßten 3,5 Prozent ein. Wegen der anhaltenden Spannungen mit dem Westen verbietet China einem Zeitungsbericht zufolge Staatsbediensteten die Nutzung ausländischer Smartphones. Beschäftigte einiger Behörden dürften Apple iPhones und Geräte einiger anderer Hersteller nicht mehr an den Arbeitsplatz bringen, hat das Wall Street Journal geschrieben.Der Euro steht bei 1,07 26 Dollar.

22.04 Uhr - Deutsche Telekom erhält erstmalig Dividende von T-Mobile US

Die Deutsche Telekom kann auf milliardenschwere Erlöse aus ihrer Beteiligung an T-Mobile US bauen. Der Dax-Konzern teilte am Abend mit, dass man voraussichtlich rund 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern an Dividendenzahlungen in den kommenden fünf Quartalen erhalten solle. T-Mobile beabsichtige, die Dividende je Aktie jährlich um rund zehn Prozent zu erhöhen. T-Mobile US wolle für den Zeitraum vom vierten Quartal 2023 bis Ende 2024 bis 19 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben, was sowohl über Aktienrückkäufe als auch über Dividenden passieren solle.

20.47 Uhr – Beige Book – Konjunkturbericht der US-Notenbank

Die Wirtschaft in den USA ist laut der US-Notenbank zuletzt moderat gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität habe im Juli und August leicht zugenommen, hat die Fed in ihrem Konjunkturbericht Beige Book mitgeteilt. Die Zuwächse am Arbeitsmarkt waren allerdings landesweit verhalten. In einigen Fed-Bezirken hätten die Verbraucher ihre Ersparnisse abgebaut und sich sogar verschuldet. In nahezu allen Bezirken hätten die Befragten angegeben, dass die Unternehmen erwarteten, dass sich das Lohnwachstum in nächster Zeit verlangsamen werde. Zudem berichtete die Mehrheit der Bezirke, dass sich das Preiswachstum insgesamt abgeschwächt habe. An den Terminmärkten werden die Chancen auf eine Zinserhöhung am 20. September nur sehr gering eingeschätzt.

20.35 Uhr – Telekom-Tochter T-Mobile US mit milliardenschwerem Aktienrückkauf

Die Telekom-Tochter T-Mobile US wagt einen weiteren milliardenschweren Aktienrückkauf. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar will Unternehmenschef Mike Sievert weitere 19 Milliarden Dollar frei machen, wie er auf einer Investorenveranstaltung mitteilte. Möglich habe dies ein höherer freier Mittelzufluss (Free Cashflow) gemacht, begründete er das Vorhaben. Die Deutsche Telekom wolle im Rahmen dieses Programmes hingegen keine Anteile abstoßen, sagte Sievert. Stand Mitte Juli hielt die Deutsche Telekom 51,4 Prozent an T-Mobile US. T-Mobile US ist maßgeblich für den jüngsten Erfolg des deutschen Konzerns verantwortlich und macht den Löwenanteil der Bilanz aus.

19.47 Uhr – Airbus mit weniger Auslieferungen im August

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im abgeschlossenen Monat einen weiteren Rückgang seiner Auslieferungen hinnehmen müssen. Im August gingen 52 Maschinen an seine Kunden, wie der Dax-Konzern nach Börsenschluss mitteilte. Damit seien mittlerweile 433 der 720 Flugzeuge ausgeliefert, die sich Konzernchef Guillaume Faury für dieses Jahr als Ziel gesetzt hat. Noch im Juni hatte der Hersteller 72 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben, im Juli waren es dann schon sieben weniger. Immerhin holte Airbus im August Bestellungen von fast 120 neuen Maschinen herein.

17.56 Uhr – DAX mit kleinem Minus

Der DAX hat unter dem Eindruck schlechter Wirtschaftssignale und neuer Zinssorgen im Minus geschlossen. Am Markt wurde die Sorge vor einer Stagflation als Hemmschuh genannt. Mit Stagflation ist eine Situation gemeint, in der die Inflation steigt, ein Wirtschaftswachstum aber ausbleibt. Während die zuletzt gestiegenen Ölpreise den Inflationsdruck wieder erhöhen und damit auch die Zinssorgen der Anleger, kamen mit den deutschen Auftragseingängen alarmierende Signale aus der größten europäi-schen Volkswirtschaft.Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 15.741 Punkte. Der Euro steht bei 1,0719 Dollar.

17.50 Uhr – Wie lief der Mittwoch für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 14 Aktiengesellschaften ein Plus und 25 Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Aktuell stehen die Unternehmen Vonovia, HEIDELBERG MATERIALS AG, Henkel, RWE und Eon als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 2,8 Prozent (Vonovia), 1,4 Prozent (HEIDELBERG MATERIALS AG) und je 1 Prozent (Henkel, RWE und Eon).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Commerzbank (-3,5 Prozent), Zalando (-2,9 Prozent) und Fresenius und Sartorius (je -2,2 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.30 Uhr - Krones im Fokus

Krones muss den MDAX demnächst verlassen. In der Regel bekommt ein börsennotiertes Unternehmen mehr Aufmerksamkeit bei Fondsmanagern, wenn es in einem Index gelistet ist. Dazu muss es bestimmte Kriterien erfüllen, allen voran einen gewissen Börsenwert erreichen. Bei Krones fragt man sich jetzt aber, warum der Anbieter von Getränkeabfüllanlagen dann nicht in den SDAX aufsteigen darf, dafür wäre Krones groß genug. Aber die Deutsche Börse hat nun auf Anfrage von Reuters mitgeteilt, es würde eine bestimmte Voraussetzung im Kodex für gute Unternehmensführung nicht erfüllt, und damit disqualifiziert sich der Vorstand quasi auch für den kleineren Index. Wie Reuters schreibt, geht es um den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat, und der sei – als ehemaliger Finanzvorstand - nicht unabhängig vom Vorstand. Der Kurs von Krones behauptet sich bei 99 Euro.

Nach dem Ausschluss aus sämtlichen Auswahl-Indizes der Deutschen Börse will Krones umgehend die Bedingungen für ein Comeback im Nebenwerte-Index MDax erfüllen. "Für den Vorstand und Aufsichtsrat hat die Zugehörigkeit zur DAX-Indexfamilie einen sehr hohen Stellenwert", teilte das Unternehmen aus Neutraubling am Nachmittag mit.

13.15 Uhr - Einstieg von Saudi Telecom bei Telefónica

Saudi-Arabien will sein Wirtschaftsmodell reformieren, und dazu geht das Königreich auch im Ausland auf Einkaufstour. Wie jetzt bekannt geworden ist, will der saudi-arabische Staatskonzern Saudi Telecom Anteile am spanischen Telekommunikationsriesen Telefónica erwerben, zu dem auch O2 gehört. Für 2,1 Milliarden Euro wurde bereits eine Beteiligung von 9,9 Prozent an dem Konzern aus Madrid gekauft. Allerding gilt Telefónica in Spanien als Teil der kritischen Infrastruktur. Und so könnte es sein, dass die Regierung in Madrid den Einstieg des neuen Großaktionärs noch verhindert. In Deutschland ist der spanische Konzern unter der Marke O2 vertreten. Die Aktie von Telefónica Deutschland kann sich im Xetra-Handel behaupten. Dagegen hat der Aktienkurs des Mutterkonzerns an der Börse in Madrid zugelegt.

12.15 Uhr - IfW: BIP wird heuer um 0,5% schrumpfen

Die Aufträge brechen weg, die Exporte genauso, die Energiepreise steigen: Angesichts eines widrigen Umfelds haben einige Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für Deutschland korrigiert. So geht das Kieler Institut für Weltwirtschaft davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,5 Prozent zurückgehen wird. Von den 20 Euro-Ländern dürften nur Irland und Estland ebenfalls schrumpfen, alle anderen dagegen wachsen. Das alte Geschäftsmodell Deutschlands funktioniere nicht mehr, heißt es dazu in Kiel. Dazu belasteten die Zinswende und die schwachen Exportmärkte. Der Bundesbank-Präsident hält in einem Interview dagegen und warnt im Handelsblatt, Zitat: Wir sollten uns Made in Germany nicht kleinreden lassen. Das deutsche Wirtschaftsmodell brauche ein Update.

Der DAX hat um 0,3 Prozent nachgegeben, auf 15.720 Punkte. Der Euro pendelt um 1, 07 40 Dollar.

11.15 Uhr - OECD fordert EZB zu striktem Kurs auf

Die OECD fordert die EZB auf, im Kampf gegen die Inflation einen strikten Kurs zu fahren. Die Jahresteuerung habe zwar auf 5,3 Prozent abgenommen, aber der Inflationsdruck bleibe weiterhin hoch. Es müssten vor allem die sogenannten Zweitrundeneffekte begrenzt werden, damit es nicht zu einer Lohn-Preis-Spirale komme, schreibt die OECD in ihrer neuesten Studie. Die EZB hat bereits neunmal ihre Zinsen angehoben. Kommende Woche könnte es zu einer weiteren Anhebung kommen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagt der Chef der niederländischen Notenbank, Klaas Knot. Es werde aber eine enge Entscheidung werden.

10.15 Uhr - United Internet verdrängt Krones im MDAX

Die Deutsche Börse AG hat einen Wechsel im MDAX bekanntgegeben. Am 18. September wird United Internet den Neutraublinger Getränkeabfüllanlagenhersteller Krones im MDAX ersetzen, der dafür den Platz im SDAX einnimmt. United Internet verbessert sich auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Und das an einem Tag, an dem die Kurse meist nachgeben. DAX und MDAX verlieren jeweils ein halbes Prozent.

09.15 Uhr - Deutsche Industrie mit massivem Auftragseinbruch

Die deutsche Industrie muss im Juli einen Auftragsrückgang in Höhe von 11,7 Prozent verkraften. Einen so kräftigen Einbruch gab es das letzte Mal im April 2020, als der Corona-Ausbruch die Weltwirtschaft auf einen Schlag lahmlegte. Die Industrie bleibe das Sorgenkind, sie falle als Wachstumstreiber aus, die Auftragsbücher werden dünner, ist in ersten Analystenkommentaren zu lesen. Der DAX verliert in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent auf 15.712 Punkte. Die Liste der Verlierer ist bunt besetzt: Commerzbank, BASF, Deutsche Börse und Deutsche Bank verlieren zwischen einem und 1,5 Prozent.

06.15 Uhr - Deutschland "der kranke Mann Europas"

Die New Yorker Börsen liefern keine schlechten Nachrichten, aber die Stimmung an den internationalen Märkten scheint sich zu verschlechtern. Dow Jones und NASDAQ schlossen mit bis zu 0,2 Prozent nur minimal tiefer. Aber das große Thema ist die weltweit schwache Konjunktur. Chinas Wirtschaft hat Probleme auf allen Ebenen. Jüngste Daten aus der Eurozone unterstreichen das. Auch Europa droht in eine Rezession zu rutschen. Angeführt von Deutschland, das sich den Ruf erwirbt, der „kranke Mann Europas“ zu sein. Und in den USA heißt es, der Abschwung verzögere sich derzeit nur. Immer deutlicher wird: Die weltweite, rasante Zinswende belastet immer stärker die Volkswirtschaften.

Mittwoch, 6. September 2023