Börsen-Ticker: DAX minus 1,6 Prozent

10:18 Uhr - Bondrenditen steigen

Gestern hat Refinitv Daten als Bilanz für den August veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Renditen von zehnjährigen und zweijähren Bundesanleihen seit Jahrzehnten keinen so großen monatlichen Anstieg erlebten wie in diesem August. Und es geht weiter nach oben. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen steigt auf 1,62 Prozent.

09:09 - DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der DAX fällt um 1 Prozent auf 12.707 Punkte. Der MDAX verliert 1,5 Prozent auf 24.851 Zähler. Der TecDAX büßt 1,2 Prozent ein auf 2.889 Punkte.

08:21 Uhr - Neuer Vorstandsvorsitzender bei VW

Oliver Blume tritt sein Amt an. Der 54-Jährige will bei einer Managementveranstaltung in Lissabon seine Strategie und sein Führungsverständnis erläutern. Es könnte dabei auch um den geplanten Börsengang der VW-Tochter Porsche gehen.

Laut Blume ist zum Formel-1-Einstieg von Porsche "noch keine finale Entscheidung" getroffen worden. "Grundsätzlich begrüßen wir das neue Reglement, das eine deutlich höhere Elektrifizierung der Motoren zulässt und den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen", sagte er der "Braunschweiger Zeitung". Die Vorzugsaktien von VW verlieren im frühen Handel der Bayerischen Börse in München 0,4 Prozent.

08:03 Uhr - DAX im Minus erwartet

Für Gesprächsstoff an den Börsen sorgen weiter die Inflation, die Geldpolitik der Notenbanken und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Experten rechnen für Juli mit stagnierenden Einzelhandelsumsätzen. Der Nikkei schloss 1,5 Prozent schwächer bei 27.661.

07:29 Uhr - Lufthansa unter Druck

Lufthansa-Aktien fallen im frühen Handel bei Lang&Schwarz um 1,9 Prozent. Morgen wollen die Piloten der Lufthansa streiken. Morgen wollen die Piloten der Lufthansa streiken. Konkrete Angaben zu den Auswirkungen kann die Airline nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Laut ihrem Personalvorstand Michael Niggemann hat die Arbeitgeberseite ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht. Man habe kein Verständnis für den Streikaufruf der VC (Vereinigung Cockpit). Um Arbeitskämpfe abzuwenden, müsse Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen, erklärte VC-Tarifchef Marcel Gröls.

07:02 Uhr - Insider: Opec+ senkt Prognose für Ölmarkt-Überschuss

Einem Insiderbericht zufolge senkt die Opec+ ihre Prognose für einen Überschuss am Ölmarkt. Laut Nachrichtenagentur Reuters verlautete am Abend aus mit der Angelegenheit vertrauten Personen, dass die Opec+ einen relativ kleinen Überhang von 0,4 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2022 erwarte. Zuvor war das Expertengremium des Ölkartells noch von 0,9 Millionen Barrel pro Tag im besten Szenario ausgegangen. Grund sei die Unterproduktion der Mitgliedsländer, hieß es zur Begründung. Der Preis für das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent fällt auf 95,30 Dollar. Etwa auf dem Niveau bewegte sich der Ölpreis auch Anfang/Mitte Februar.

05:37 Uhr - Zinssorgen halten an

Die Aussicht auf steigende Zinsen treibt die Anleger weiter um. Fallende Aktienkurse und im Gegenzug steigende Renditen für Staatsanleihen trüben für einige Investoren die Bilanz für August. Mit zu erwartenden Leitzinserhöhungen dürften sich diese Entwicklungen fortsetzen. So schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB), in einer Mitteilung: "Am Monatsende gab es keine Überraschungen, sondern eher eine Fortsetzung der Hauptthemen, die im August mit einem weiteren Anstieg der Renditen für globale Kernanleihen und schwächeren Aktien zu beobachten waren. "

Donnerstag, 1. September 2022