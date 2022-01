Börsen-Ticker: Evergrande-Aktien vom Handel ausgesetzt

14.15 Uhr - DAX über der 16.000-Punkte-Marke

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind optimistisch in das neue Handelsjahr gestartet. Der DAX knüpft an die Gewinne des Vorjahres an und strebt weiter nach oben. Gleich am ersten Handelstag des Jahres hat er die 16.000er-Marke geknackt und gewinnt jetzt 1,1 Prozent auf 16.059 Punkte. Die Anleger setzen darauf, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaftsleistung in Grenzen halten werden. Von den vorsichtigen Entspannungssignalen mit Blick auf Omikron profitieren heute die Luftfahrtwerte. Zudem gab es hier positive Analystenkommentare.

13.16 Uhr - Inflation in der Türkei auf 20-Jahres-Hoch

Die Teuerung in der Türkei ist im Dezember auf gut 36 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Das hat das türkische Statistikamt am Morgen mitgeteilt. Hauptgrund für die Teuerung ist vor allem der starke Verfall der Landeswährung Lira. Denn die Türkei ist stark abhängig von Importen, vor allem von Rohstoffen und von Energie und weil der Wert der einheimischen Währung Lira binnen eines Jahres um 45 Prozent gesunken ist, sind als Folge die Preise auch vieler Lebensmittel stark gestiegen. Normalerweise geht bei einer so drastischen Inflation die Notenbank eines Landes dagegen vor, indem sie den Leitzins erhöht. Doch in der Türkei ist das Gegenteil der Fall. Dort hat die Notenbank unter dem Druck von Präsident Erdogan schon mehrmals den Leitzins gesenkt. Auch heute ist die Lira gesunken, dementsprechend haben Dollar und Euro in der Spitze um jeweils rund zwei Prozent aufgewertet.

12.01 Uhr - Stimmung in der Industrie der Eurozone eingetrübt

Der entsprechende Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit, der auf einer repräsentativen Unternehmens-Umfrage basiert, fiel im Dezember zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 58,0 Zähler. Das teilte Markit heute nach einer zweiten Schätzung mit und bestätigte damit eine erste. Mit dem Auftauchen der Omikron-Variante in Europa stehe man vor einer neuen Phase wirtschaftlicher Unsicherheit, hieß es zur Begründung. Hierzulande hat die deutsche Industrie trotz vierter Corona-Welle ihr Wachstumstempo zum Jahreswechsel halten können. Der Einkaufsmanagerindex für den Schlüsselsektor verharrte im Dezember bei 57,4 Punkten. Beide Barometer liegen damit weiter deutlich über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

09.40 Uhr - DAX mit gutem Start ins Neue Jahr

Die deutschen Börsen erwischen einen guten Start ins Neue Jahr. Der DAX gewinnt 140 auf 16.022 Punkte. MDAX und TecDAX legen bis zu einem Prozent zu. Gesucht sind Werte aus dem Bereich Fliegen, Reisen und Flugzeugbau.

Im DAX gewinnen Airbus knapp 2,5 Prozent. Grund: Die Aviation Capital Group hat beim europäischen Flugzeugbauer insgesamt 60 Maschinen bestellt. Aviation ist eine Leasinggesellschaft, die über 400 Maschinen für verschiedene Airlines als Leasing anbietet. Im MDAX sind Lufthansa und Fraport gesucht. Fraport verteuern sich um 5 Prozent, Lufthansa um gut 3 Prozent. Die Analysten der Citigroup haben beide Aktien von „Verkaufen“ auf „Kauf“ hochgestuft.

06.25 Uhr - Evergrande -Aktien vom Handel ausgesetzt

Asiens Börsen erwischen einen recht guten Start ins neue Jahr. Allerdings ist mit Tokio eine der ganz großen Börsen geschlossen. In Südkorea gewinnt der Leitindex Kospi ein halbes Prozent. Hongkong tendiert ein halbes Prozent schwächer. Der größte chinesische Index, der SSE, gewinnt dagegen ein halbes Prozent. Der Handel mit dem Immobilienriesen Evergrande wurde in Hongkong ausgesetzt. Der Konzern verpasste erneut Zinszahlungen im Wert von 255 Millionen Dollar, die schon vergangene Woche fällig waren. Dem Unternehmen droht offenbar erneut das Geld auszugehen. Der angeschlagene chinesische Immobilienmarkt ist mit Sicherheit ein Thema, das die Börsen in den kommenden Wochen noch intensiv beschäftigen wird.

Montag, 03. Januar 2022