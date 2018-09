Börse: Zollstreit belastet Start des DAX

Rund 10 Minuten nach Börsenbeginn verliert der DAX 0,5 Prozent zu Buche auf 12.060 Punkte. Auch an den asiatischen Börsen hatte die Furcht vor einer weiteren Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China die Kurse gedrückt. Der Shanghai-Composite hat 1,1 Prozent verloren, der Hang Seng in Hong Kong 1,4 Prozent. Die Börse in Tokio hatte wegen eines Feiertags geschlossen.

Zollstreit zwischen USA und China spitzt sich weiter zu

US-Präsident Trump will Zeitungsberichten zufolge im Handelsstreit erneut nachlegen und in den nächsten Tagen neue Importzölle auf chinesische Waren verhängen. China hat angekündigt, darauf zu reagieren und womöglich von den neu angesetzten Verhandlungen fernzubleiben. US-Finanzminister Mnuchin hatte die Gespräche zwischen den USA und China vorgeschlagen, die um den 20. September beginnen sollten.

Deutsche Autoaktien unter Druck

Im DAX gehören die Papiere der Autobauer zu den Verlierern. Zum einen belastet die Furcht vor einem drohenden Handelskrieg, zum anderen aber auch, dass Bundesverkehrsminister Scheuer von den Autobauern deutliche Anreize für einen Umstieg von alten Dieselautos auf saubere Fahrzeuge fordert und ja auch ein Konzept für technische Verbesserungen alter Diesel angekündigt hat. Das könnte die Autohersteller einiges kosten. BMW-Aktien verlieren 1,2 Prozent, Volkswagen und Daimler jeweils 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1, 16 34 Dollar.