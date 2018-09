Börse: Zinssorgen bremsen Börsen

Die US-Notenbank Fed wird am Mittwoch voraussichtlich erneut die Leitzinsen anheben - für die Aktienmärkte tendenziell eine Belastung. Und auch in Europa hat EZB-Chef Draghi mit Äußerungen zur anziehenden Inflation heute Spekulationen über eine straffere Geldpolitik genährt. Ergebnis: 0,6 Prozent Minus beim DAX, 12.351 Punkte der Endstand. Der M-DAX - mit den inzwischen 60 mittelgroßen Börsentiteln - gab 0,9 Prozent nach.

Wirecard und Autowerte im Fokus

Aufsteiger Wirecard war heute an seinem ersten Tag im DAX am Ende Spitzenreiter mit 2,3 Prozent Plus. Zu den Verlierern zählten die Autowerte. BMW und Daimler verbilligten sich beide um fast drei Prozent. An der Wall Street läuft es ebenfalls nicht gut mit 0,7 Prozent Minus beim Dow Jones. Und der Euro notiert bei 1,1775 Dollar.