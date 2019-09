Börse: Wall Street schließt uneinheitlich

Die Unsicherheiten an den Märkten bestehen fort, auch wenn es wieder einmal Hoffnung im Handelsstreit gibt und die Aussicht auf niedrigere Zinsen an den Aktienmärkten üblicherweise gut ankommt. Und so schloss die Wall Street uneinheitlich. Der Dow Jones gewann 0,3 Prozent auf 26.797 Punkte. Der Nasdaq-Index verlor 0,2 Prozent.

Goldpreis schwankt stark

Die Anleger griffen besonders bei den Papieren von Lululemon zu, nachdem der Anbieter von Yogakleidung seine Jahresziele anhob. Die Aktien gewannen fast 8 Prozent. Das Online-Geschäft der Firma läuft gut – vor allem Yogahosen für Männer seien gefragt. In den USA laufen Kartellermittlungen gegen Facebook. Die Papiere fielen um fast 2 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 0,5 Prozent im Plus bei 12.192 Punkten. Der Goldpreis schwankte stark. Die Feinunze kostet nun 1.505 Dollar. Das sind rund 20 Dollar weniger als am Nachmittag und der Euro ist 1,10 29 Dollar wert.