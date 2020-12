15.12.2020, 23:07 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Viel Hoffnung an der Wall Street

An den US-Börsen hoffte man, dass der US-Kongress das längst überfällige Hilfspaket auf den Weg bringen könnte. Und man hoffte, dass dieses Paket, weil die Corona-Lage so prekär ist, größer ausfällt, als bisher geplant. Das schob Dow und Nasdaq an.