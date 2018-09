vor 25 Minuten

Börse: Verhaltener Wochenauftakt für den DAX

In den vergangenen Wochen erlebten die deutschen Börsen einen regelrechten Satz nach oben. Der DAX kam um rund 2,5 Prozent voran. In der neuen Woche hält dieser Zug aber nicht an. Ein Grund dafür ist der anziehende Ölpreis.