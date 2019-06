Börse: Thyssen und Adidas stützen DAX

Die Thyssenkrupp-Aktie war heute der Spitzenreiter im DAX. Das hat einen konkreten Grund. Berichten zufolge bereitet der finnische Hersteller Kone eine Offerte für die Aufzugssparte des deutschen Konzerns vor. Gefragt war auch Adidas mit 3 Prozent mehr. Hier gab es positive Analystenkommentare zur gesamten Branche. Das half auch der Puma-Aktie im M-DAX am Ende ein knappes Prozent nach oben.

Anleger warten weiter auf G20-Gipfel

Insgesamt sah es im M-DAX aber nicht gut aus. 0,6 Prozent Minus standen hier am Ende an den Tafeln. Besonders unter Druck standen die Aktien von Morphosys und Norma mit 5 bzw. 4 Prozent Minus. Dass nicht mehr herausgekommen ist an den deutschen Märkten, liegt erneut an den Sorgen, ob US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi zum Ende der Woche auf dem G20 Gipfel den Handelskonflikt beenden könne. Noch zum Euro: der steht kaum verändert bei 1,13 80 Dollar.