Börse: Tesla wieder wertvollster US-Autobauer

Teslas überraschend hoher Quartalsgewinn hat den Konzern zum wertvollsten amerikanischen Autobauer gemacht. Die Tesla-Aktien stiegen an der Wall Street um 17,7 Prozent auf knapp 300 Dollar je Anteil. Das ergibt einen Börsenwert von 53 Milliarden Dollar. Damit überholt Tesla vom Börsenwert her den Autohersteller General Motors, der auf 51 Milliarden Dollar kommt. Der Quartalsbericht von Twitter kam dagegen an den Börsen überhaupt nicht an, die Titel schmierten um 20,8 Prozent ab.

US-Börsen schließen uneinheitlich

Der Nasdaq Index stieg um 0,8 Prozent. Der Dow Jones schloss knapp behauptet, 0,1 Prozent leichter bei 26.805. An den deutschen Börsen kam der DAX um 0,6 Prozent voran. Interessant dürfte der Verlauf der Henkel Aktien werden. Nach Börsenschluss teilte das Unternehmen mit, dass der Vorstandschef Hans Van Bylen zum Jahreswechsel geht und der Finanzvorstand Carsten Knobel übernimmt. Der Euro steht bei 1,11 04 Dollar.