Börse: Schwacher Wochenstart des DAX

Der DAX verliert rund 10 Minuten nach Börsenstart 2,7 Prozent auf 10.565 Punkte. US-Präsident Trump macht China für den Ausbruch der Pandemie verantwortlich und hat der Volksrepublik als Strafe dafür Vergeltungsmaßnahmen angedroht wie z.B. neue Zöllen auf chinesische Produkte. Das aber sei das Letzte, was die Märkte derzeit brauchen könnten, angesichts der großen ökonomischen und finanziellen Unsicherheit, sagten Analysten.

DAX tiefrot gefärbt

Die Liste der Verlierer im DAX ist lang und sie wird angeführt von den Aktien von Daimler mit minus 5,5 Prozent, gefolgt von MTU mit minus 5,3 und Infineon mit 4,7 Prozent. Gewinner gibt es keinen einzigen im DAX. Der Dow Jones an der Wall Street hatte am Freitag bereits 2,6 Prozent verloren. Die Börsen in Shanghai und Tokio sind feiertagsbedingt geschlossen. In Hongkong steht ein Minus von 3,9 Prozent zu Buche. Der Euro steht bei 1, 09 36 Dollar.