Börse: Schwache Exportdaten - DAX startet leicht im Plus

Die Zahlen zum deutschen Außenhandel sind nicht gerade nach dem Geschmack der Börsianer. Die Exporte brachen gegenüber dem Vorjahresmonat unerwartet stark um rund 31 Prozent ein auf 75,7 Milliarden Euro. Verglichen mit März beträgt das Minus im April 24 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit minus 15,6 Prozent gerechnet. An den Märkten gibt es zwar die Hoffnung, dass es wieder besser wird, doch eine grundlegende Trendwende ist so bald nicht zu erwarten, sagen Experten. Denn wichtige Abnehmerländer für deutsche Waren, wie z.B. die USA, befinden sich in einer Rezession und dürften auch weiterhin weniger Güter „Made in Germany“ nachfragen.

Verhaltener Handelsbeginn an den deutschen Börsen

Der DAX startete mit einem kleinen Plus in den neuen Tag. Gut 10 Minuten danach gewinnt er 0,1 Prozent auf 12.830 Punkte. Die Lufthansa-Aktie ist größter Gewinner im Index mit plus 4,7 Prozent. Österreich hat angekündigt, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit Staatshilfen zu unterstützen. Die VW-Aktie verliert nach dem Personalwechsel im Konzern 0,2 Prozent. Nach internen Auseinandersetzungen gibt Vorstandschef Herbert Diess die Führung der Kernmarke VW ab und wird sich künftig auf seine Arbeit als Chef des Gesamtkonzerns konzentrieren. Der Euro steht bei 1, 12 70 Dollar.