Börse: Schnäppchenjagd in Tokio und New York

An der Wall Street war der Dow Jones zwar am Heiligabend um rund 3 Prozent abgestürzt, gestern jedoch folgte die Gegenbewegung und der US-Leitindex schloss mit einem satten Plus von 5 Prozent. Offenbar waren Schnäppchenjäger unterwegs, die sich nach den zuletzt kräftigen Verlusten wieder mit Aktien eingedeckt haben. Und Händlern zufolge könnte die Jagd nach günstigen Kaufgelegenheiten voraussichtlich noch ein paar Tage andauern.

Trump wirbt für Aktienkauf

Getrieben wurde die Rally gestern von US-Einzelhandels- und Energiewerten, nachdem das Weihnachtsgeschäft offenbar gut gelaufen ist und der Ölpreis nach der zuletzt schwächeren Entwicklung um fast zehn Prozent zugelegt hatte. Zudem hatte US-Präsident Trump den Investoren empfohlen, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Gleichzeitig hatte er zuvor seine scharfe Kritik an der US-Notenbank wiederholt.

Nikkei schließt fast vier Prozent höher

Die japanischen Anleger folgten heute dem positiven US-Trend. Der Nikkei-Index schloss soeben mit einem Plus von 3,9 Prozent auf dem Endstand von 20.078 Yen. Damit hat er einen großen Teil seiner Verluste seit Wochenbeginn wieder wettgemacht. Der Euro notiert mit 1, 13 80 Dollar.