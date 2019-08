Börse: Schaeffler meldet Gewinneinbruch

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler aus Franken hat im zweiten Quartal unter der schwachen Autokonjunktur gelitten. Der Überschuss brach um die Hälfte ein auf 136 Millionen Euro, teilte der SDAX-Konzern am Morgen mit. Bereits Ende Juli hatte Schaeffler seine Gewinn- und Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr zurückgeschraubt und sich pessimistischer gezeigt. Die neuen gesenkten Prognosen wurden nun bestätigt. Der Auto- und Industriezulieferer leidet besonders unter der Flaute in der Autoindustrie, weil er mit Autobauern den Hauptteil seines Geschäfts macht. Für die Anleger kommt das also nicht besonders überraschend. Die Schaeffler-Aktie verliert 0,6 Prozent.

DAX leicht erholt

Der DAX ist nach dem scharfen Rückgang gestern nun mit einem kleinen Plus gestartet und gewinnt rund 10 Minuten danach 0,4 Prozent auf 11.700 Punkte. Offenbar sind nach den jüngsten Verlusten einige Schnäppchenjäger unterwegs Die Aktie der Deutschen Post ist Index-Favorit mit plus 2,7 Prozent. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und seine Prognose angehoben. Der Euro steht bei 1, 12 08 Dollar.