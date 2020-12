Börse: Positive Vorgaben für den Start des DAX

An der New Yorker Wall Street stieg der Dow Jones gestern um 1,1 Prozent und schaffte den Sprung über die 30.000er-Marke. Auch bei den Technologie-Werten setzte sich die Rallye fort. Der Nasdaq kletterte um 1,3 Prozent. Die Hoffnung, dass der US-Kongress das längst überfällige Corona-Hilfspaket mit dem neuen US-Präsidenten Biden nun endlich auf den Weg bringen wird und dass es wegen der angespannten Lage der US-Konjunktur größer ausfallen wird als gedacht, gab den Kursen Auftrieb.

US-Notenbank im Blick

Auch die US-Notenbank dürfte heute aktiv werden, so die Meinung an den Börsen. Am Leitzins, der bereits ultraniedrig zwischen Null und 0,25 Prozent liegt, dürfte sie zwar nichts verändern. Allerdings könnte die Fed Anpassungen an ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen vornehmen, um die US-Wirtschaft zu stützen. Es gebe zu viel Ungewissheit, um nicht zu handeln, so sagte ein Börsen-Analyst mit Blick auf die zuletzt schwächeren Daten vom US-Arbeitsmarkt.

Asien-Börsen mit kleinen Kursgewinnen

An der Börse in Tokio schloss der Nikkei-Index soeben nur mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 26.757 Yen nach schwachen Exportdaten. Japans Außenhandel hat entgegen den Erwartungen von Analysten seinen Erholungskurs der vergangenen Monate nicht fortgesetzt. Im November gingen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent zurück, zeigen die Daten des japanischen Finanzministeriums. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Der Euro steht bei 1, 21 60 Dollar.